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ТАСС

Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в ситуацию вокруг Украины

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Грань для превращения США в сторону конфликта в ситуации на Украине тонкая, если Вашингтон ее перейдет, последствия будут тяжелыми, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Степень вовлеченности Соединенных Штатов в ситуацию вокруг Украины, в том числе посредством оказания военной поддержки, продолжает расти, это опасная тенденция. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"К сожалению, вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию (вокруг Украины - прим. ТАСС), степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку, поддержку вооружениями киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасная", - сказал он. 

Грань для превращения США в сторону конфликта в ситуации на Украине тонкая, отметил замминистра. "Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку [оружием] и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать в полном смысле стороной конфликта. Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, - она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив ее, все останется как есть. Нет, Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС), будут достигнуты в полном масштабе", - сказал он.

Рябков также подчеркнул, что "последствия от происходящего будут тяжелыми". "Мы предостерегаем США от провокационных шагов, в том числе от поставок все более дальнобойных и разрушительных систем, это путь в никуда. Последствия от происходящего будут тяжелыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги в Вашингтоне", - заявил замминистра. По его словам, Россия неоднократно предупреждала американскую сторону о последствиях материальной поддержки Киева. 

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