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РИА Новости

МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Рябков: Россия применит ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено ее существование

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или если под угрозу будет поставлено само существование государства, это изложено в военной доктрине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ как "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь - у нас нет отклонения от этих позиций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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