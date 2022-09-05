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РИА Новости

Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков

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Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Замглавы МИД Рябков заявил, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в состоянии полностью защитить свои интересы, цели спецоперации будут достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО, будут достигнуты в полном масштабе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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