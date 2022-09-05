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Интерфакс-АВН

Главы Минобороны стран Балтии и Северной Европы намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны

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Шведские солдаты на острове Готланд
Шведские солдаты на острове Готланд.
Источник изображения: © REUTERS, TT News Agency/Karl Melander via REUTERS

Хельсинки. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Оборонное сотрудничество стран Балтии и Северной Европы будет расширено в ближайшем будущем, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявили министры обороны государств региона на встрече, состоявшейся в пятницу в шведском городе Висбю на острове Готланд.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО придаст новые измерения и без того глубокому оборонному сотрудничеству между странами Балтии и Северной Европы. Это позволит нам подумать о новых способах защиты Балтийского моря. Сегодняшние прения показали, что мы находимся на одной линии. Вместе мы сильнее", - заявил на пресс-конференции по итогам встречи министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции согласились с тем, что ситуация с безопасностью в Европе и регионе Балтийского моря ухудшилась из-за ситуации вокруг Украины.

Участники встречи приветствовали предстоящее вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку, по мнению министров обороны, "это позволит укрепить безопасность региона Балтийского моря".

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил на пресс-конференции о планах страны по укреплению безопасности Готланда, крупнейшего острова в Балтийском море.

"Любой, кто контролирует остров Готланд, сможет оказать значительное влияние на материковую Финляндию и Швецию, а также на страны Балтии и южные части Балтийского моря. Вот почему важно укрепить Готланд в военном отношении", - сказал Хультквист.

Он отметил, что Швеция планирует сделать крупные инвестиции в военную инфраструктуру острова в ближайшие несколько лет, увеличить свое военное присутствие на острове и развивать его воздушную и морскую оборону.

Как отмечает портал телерадиовещания Финляндии Yle, министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии договорились углублять сотрудничество еще на состоявшейся на прошлой неделе в Финляндии встрече. Оно включает в себя, в частности, больше совместных военных учений трех государств. Обсуждалась и возможность создания базы НАТО в Финляндии.

Кайкконен сказал, что дискуссии на эту тему еще впереди.

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