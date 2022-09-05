Ил-38 на учениях "Восток-2022" оградили минами подлодки "противника"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического учения "Восток-2022" с воздуха установили минные заграждения в районе нахождения подлодок условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики получили задачу, вылетели в район поиска подводных лодок условного противника с запасных аэродромов базирования и провели морскую разведку. После этого экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

На маршрутах возможного развертывания "вражеских" субмарин экипажи противолодочных самолетов осуществили постановку с воздуха минных заграждений различных типов. Всего было задействовано два Ил-38 и два Ил-38Н.

Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.