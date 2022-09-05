Корабли России и Китая "уничтожили" вражескую подлодку на "Востоке-2022"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая в ходе стратегического учения "Восток-2022" нашли и условно уничтожили подлодку "противника" в Японском море, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первый день стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" отработал совместные действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей двух стран совместно выполнили действия по поиску и комбинированному применению различного противолодочного оружия, в том числе глубинных бомб. Условная атака обнаруженной субмарины была проведена в закрытом морском районе в северной части Японского моря.

В российском военном ведомстве уточнили, что в составе совместного российско-китайского отряда боевых кораблей корветы "Гремящий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль управления "Маршал Крылов" и суда обеспечения российского Тихоокеанского флота, а также эсминец проекта 055, фрегат проекта 054 и судно снабжения проекта 903 ВМС Китая.

Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.