В Саудовскую Аравию прибыл головной корвет класса Avante-2200

ЦАМТО, 2 сентября. Головной корвет класса Avante-2200, (828) "Эль-Джубайль", построенный на верфи компании Navantia для ВМС Саудовской Аравии, 25 августа прибыл на военно-морскую базу имени короля Фейсала (г.Джидда).

Церемония встречи и приемки состоялась в присутствии начальника Генерального штаба ВС Саудовской Аравии генерала Файяда бин Хамеда Аль-Рувайли.

"Эль-Джубайль" является первым из пяти 104-метровых корветов, которые испанская государственная судостроительная компания Navantia строит для ВМС Саудовской Аравии в рамках контракта на сумму 1,8 млрд. евро (1,79 млрд. долл.), подписанного в 2018 году.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на постройку в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

Большая часть работ по постройке кораблей выполняется в Испании.

Резка стали для головного корвета, (828) "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Он был передан командованию ВМС Саудовской Аравии 31 марта 2022 года. Второй корабль, (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), был передан заказчику 26 июля 2022 года.

В настоящее время на различных стадиях постройки находятся еще три корабля, включая (832) "Хаиль" (Hail), (834) "Джизан" (Jazan) и (836) "Унайза" (Unayzah). Пятый корвет серии был спущен на воду в декабре 2021 года. Параллельно около 500 членов экипажей корветов проходят обучение и подготовку в учебном центре Navantia (NTC) в Сан-Фернандо.

Последний корвет должен быть поставлен заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, работы по достройке последних двух кораблей будут выполнены в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia.

Согласно контракту, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.