Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России

Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали внешнеполитический курс России

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская конференция по безопасности доказала бессмысленность попыток Запада изолировать Россию - главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российской внешнеполитической линии, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России.

"Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира. Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными", - заявил Шойгу.

Он напомнил, что конференция собрала более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций, включая руководителей военных ведомств, ведущих российских и зарубежных военных экспертов.