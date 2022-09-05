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РИА Новости

Шойгу заявил о большом охвате Армейских международных игр

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Армейские международные игры впервые охватили территории трех континентов, было задействовано более 5 тысяч военнослужащих, установлено 20 мировых рекордов, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании.

"Одновременно с форумом ("Армия-2022") проходили Армейские международные игры. За восемь лет они в полной мере доказали свою состоятельность как эффективной формы совершенствования боевой подготовки, стали востребованной площадкой по обмену опытом между армиями мира. В этом году в состязаниях участвовало 270 команд из 34-х стран. Впервые конкурсы охватили территории трёх континентов. Было задействовано свыше пяти тысяч трёхсот военнослужащих, а также более одной тысячи единиц бронированной и автомобильной техники, летательных аппаратов, надводных кораблей и судов", - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что на Армейских международных играх установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат российской сборной, которая в восьмой раз стала обладателем кубка Армейских игр.

"Хорошие результаты также показали представители вооружённых сил Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Китая", - добавил Шойгу.

Также он поблагодарил организаторов форума и игр за высокий уровень подготовки "важных международных мероприятий".

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Узбекистан
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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