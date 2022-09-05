Войти
Вестник Мордовии

Выпущенные мизерной партией "парадные танки" Т-64БМ2 отправили в бой

223
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

ВСУ перебросили к линии боевого соприкосновения изготовленные небольшой партией "парадные" танки Т-64БМ2.

Как сообщает "РГ:русское оружие", такое прозвище они получили поскольку их делали специально для того, чтобы в августе прошлого года показать на торжествах в Киеве.

Затем 10 штук передали в 92-ю отдельную механизированную бригаду в Харьковской области, а 3 машины оказались в Харьковском командном училище, где в конце феврале их уничтожили ракетным ударом.

Т-64БМ2 внешне похожи на БМ "Булат", однако вместо не оправдавшего себя из-за невысокой надежности двигателя 5ТДФМ мощностью в 850 л.с. на них установлен 1000-сильный 6ТД-1.

Также было доработано и расположенное в башне оборудование, например, применены тепловизионные ночные прицелы, средства связи.

Сообщалось о планах провести массовую модернизацию оставшихся Т-64БВ, но из-за того, что украинские бронетанковые предприятия уничтожены ударами ВС РФ, ВСУ приходится довольствоваться поставками устаревших экспортных Т-72М1 из Польши, Чехии, Словении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Словения
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
03.05.2012
Стратегическое направление
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники