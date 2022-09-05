Выпущенные мизерной партией "парадные танки" Т-64БМ2 отправили в бой

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ВСУ перебросили к линии боевого соприкосновения изготовленные небольшой партией "парадные" танки Т-64БМ2.

Как сообщает "РГ:русское оружие", такое прозвище они получили поскольку их делали специально для того, чтобы в августе прошлого года показать на торжествах в Киеве.

Затем 10 штук передали в 92-ю отдельную механизированную бригаду в Харьковской области, а 3 машины оказались в Харьковском командном училище, где в конце феврале их уничтожили ракетным ударом.

Т-64БМ2 внешне похожи на БМ "Булат", однако вместо не оправдавшего себя из-за невысокой надежности двигателя 5ТДФМ мощностью в 850 л.с. на них установлен 1000-сильный 6ТД-1.

Также было доработано и расположенное в башне оборудование, например, применены тепловизионные ночные прицелы, средства связи.

Сообщалось о планах провести массовую модернизацию оставшихся Т-64БВ, но из-за того, что украинские бронетанковые предприятия уничтожены ударами ВС РФ, ВСУ приходится довольствоваться поставками устаревших экспортных Т-72М1 из Польши, Чехии, Словении.