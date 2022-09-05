Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы на учениях "Восток-2022"

В стрельбах в том числе были задействованы малые противолодочные корабли "Советская Гавань", "Кореец", четыре ракетных катера и корабельная тральная группа

ТАСС, 2 сентября. Корабельные группы Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили все цели в ходе ракетных и артиллерийских стрельб в рамках учений "Восток-2022". Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны России.

"Корабельные группы Тихоокеанского флота успешно выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям в ходе тактического учения по противовоздушной обороне в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022", - отметили в военном ведомстве.

В частности, малые противолодочные корабли "Советская Гавань", "Кореец", четыре ракетных катера и корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков "БТ-100" и "БТ-325" отработали совместное применение противовоздушного вооружения, выполнив практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы.

"Самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ на запланированном удалении от отряда кораблей сбросили малоразмерные воздушные мишени, которые были уничтожены парой МПК "Советская Гавань" и "Кореец" зенитными ракетными комплексами ЗРК "Оса" и ПЗРК "Игла". В свою очередь ракетные катера и базовые тральщики применили по воздушным целям артиллерийские комплексы", - добавили там.

Учения проходили в одном из полигонов в Японском море. "Все цели были успешно поражены", - пояснили в ведомстве.

СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.