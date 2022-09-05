Военные атташе 26 стран стали участниками первого антифашистского конгресса

Материалы конгресса планируется использовать при подготовке личного состава ВС России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военные атташе 26 стран и девять иностранных делегаций приняли участие в первом Международном антифашистском конгрессе, проведенном в августе в рамках форума "Армия-2022". Об этом заявил в пятницу на селекторном совещании заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Мероприятие объединило 572 участника из числа ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, историков, политиков, ученых, журналистов, представителей российских и международных организаций. Несмотря на сложную политическую обстановку, в работе конгресса приняли участие девять делегаций иностранных государств и военные атташе 26 стран", - сказал он.

По словам Горемыкина, цели Международного антифашистского конгресса достигнуты. Участники внесли конкретные предложения по дальнейшим шагам. Также при министерстве обороны будет создана межведомственная рабочая группа с включением представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных структур.

​"В следующем году будет проработан вопрос по увеличению состава участников международного антифашистского конгресса, расширению представительства иностранных государств и спектра рассматриваемых проблем", - доложил генерал-полковник.

Горемыкин добавил, что конгресс вызвал широкий общественный интерес. "В средствах массовой информации и социальных сетях опубликовано свыше 500 материалов. Отмечено более 120 млн просмотров <…> Более 95% отзывов содержат позитивные оценки и комментарии с благодарностью", - сказал он.

Тематические выставки и экспозиции на форуме позволили участникам мероприятия погрузиться в антифашистскую тематику. Большой интерес вызвала тематическая экспозиция, развернутая на территории парка "Патриот", которая наглядно продемонстрировала технологии насаждения неонацистской идеологии и русофобии на Украине, отметил Горемыкин.

Для конгресса было подготовлено много информационных материалов: тематические видеоролики, документальный фильм "Нюрнберг. Процесс глазами журналистов", фотоальбом "Обыкновенный фашизм: чтобы помнили", рассекреченные архивные документы Минобороны России. "Материалы конгресса, сейчас завершается их обобщение, будут направлены в федеральные государственные органы, использованы в образовательном процессе и системе военно-политической подготовки личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал замминистра.

Первый Международный антифашистский конгресс был проведен 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". В работе конгресса участвовали депутаты Госдумы, духовные лидеры ведущих конфессий страны, политические и общественные деятелей Донбасса, участники Великой Отечественной войны.