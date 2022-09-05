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Военное обозрение

Индийские ВМС пополнились первым самостоятельно построенным авианосцем INS Vikrant

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Источник изображения: topwar.ru

Первый самостоятельно построенный индийский авианосец INS Vikrant вошел в состав ВМС Индии. Торжественная церемония ввода корабля прошла в порту города Кочин в индийском штате Керала, расположенном на Малабарском побережье Аравийского моря. На церемонии присутствовал премьер-министр Нарендра Моди, он же и провел ее.

В конце июля корабль завершил прохождение испытаний, проведя контрольный выход в море, после чего началась подготовка авианосца к передаче в состав индийских ВМС. Изначально церемонию назначили на 1 сентября, но затем перенесли на один день и провели сегодня, т.е. 2 сентября 2022 года. Авианосец INS Vikrant, что в переводе с санскрита означает "Храбрец" или "Смельчак", теперь официально вошел в состав индийского флота.

Еще одно событие произошло сегодня во время церемонии ввода авианосца, премьер Индии Нарендра Моди представил обновленный флаг индийских ВМС, с которого убрали "колониальную" символику - крест святого Георгия, изображенный на флаге Англии. Теперь он отсутствует. Новый флаг представляет собой белое полотнище, в левом верхнем углу изображен национальный флаг Индии, рядом эмблема ВМС в восьмиугольнике, под ней девиз на санскрите: "Да будет благостен к нам Варуна". (Варуна - божество океана)

Источник изображения: topwar.ru

Водоизмещение INS Vikrant полное - порядка 45 тысяч тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Установлены четыре газотурбины LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.). Скорость - до 28 узлов. Дальность плавания –7500 морских миль. Экипаж – 1560 человек. Вооружение составляют четыре итальянских 76-мм арткомплекса, две установки вертикального пуска ЗУР "Барак-1" и "Барак-8" израильского производства, российские зенитные арткомплексы AK-630.

В авиакрыло вошли российские истребители МиГ-29К/КУБ, российские вертолеты Ка-31 и американские MH-60R. В дальнейшем возможна замена на индийский истребитель Tejas или французские Rafale M или американские F-18 Super Hornet.

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АК-630 Ласка
Ка-31
МиГ-29К
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