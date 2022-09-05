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ТАСС

Омские власти поддержат импортозамещение в производстве детских товаров и ОПК

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Омсктрансмаш
Цех литейного производства «Омсктрансмаша».
Источник изображения: transmash-omsk.ru

На меры поддержки в регионе на первом этапе выделили почти 3 млн рублей для предприятий ОПК и около 300 тыс. рублей для компаний, выпускающих детские товары

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области ввели новые меры поддержки для развития диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и при производстве товаров для детей, рассказал в пятницу ТАСС министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона Андрей Посаженников. Меры направлены на развитие импортозамещения в сфере бытовых товаров.

"В этом году мы вводим две новые меры поддержки, которые направлены в первую очередь на импортозамещение. Это поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса для развития диверсификации продукции и возмещение части затрат на производство товаров для детей. Все делается с целью максимально заместить то, что производилось в недружественных странах, ведь это касается не только радиоэлектроники, но и всех сфер промышленности", - рассказал Посаженников.

По его словам, на первом этапе средств на эти меры поддержки было выделено почти 3 млн рублей для предприятий ОПК и около 300 тыс. рублей на производство детских товаров. "До конца года осталось совсем немного, нам нужно оценить спрос на такие меры поддержки, изучить вопрос, после чего в следующем году мы уже сможем увеличить финансирование," - отметил министр. Он добавил, что в Омской области производством детских товаров занимается почти 40 компаний.

Омск - один из крупнейших оборонно-промышленных центров России. Здесь расположены такие предприятия как производственное объединение "Полет", завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш), Омское моторостроительное объединение им. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие предприятия. 

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Страны
Россия
Компании
Омсктрансмаш
ОПК АО
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