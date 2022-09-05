Создаваемые электромагнитные катапульты для авианосцев испытают на наземном полигоне

Также будет проводиться практическое переучивание летного и инженерно-технического состава морской авиации на новую авиационную технику, сообщил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перспективные электромагнитные катапульты можно будет испытывать на наземном учебно-тренировочном полигоне морской авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в ходе селекторного совещания.

"Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт", - сказал он.

По словам Шойгу, в ходе нынешнего совещания будут рассматриваться вопросы выполнения опытно-конструкторской работы по созданию полигона.

"Кроме того, с его помощью будет проводиться практическое переучивание летного и инженерно-технического состава морской авиации на новую авиационную технику. Сегодня обсудим реализацию данного проекта", - отметил глава Минобороны.

На данный момент в России есть два наземных испытательных тренировочных комплекса (авиационных) НИТКА - в Саках и Ейске.