Путин посетит 6 сентября активную фазу учений "Восток-2022"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022" во Владивостоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Шестого (сентября) он уже будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегические командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит", — заявил он.

Торжественное открытие учений "Восток-2022" состоялось 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.

Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.