Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами

Министр обороны Шойгу: российские вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Он уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием. Также Шойгу сказал, что на селекторном совещании будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы.

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек. Как заявляли РИА Новости известные военные эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков, увеличение численности ВС РФ будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва.