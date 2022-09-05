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ТАСС

В Венгрии считают, что конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению ЕС

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению Евросоюза (ЕС), а его лидеры не смогли этому помешать. Об этом заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на саммите "Открытые Балканы" в Белграде.

По его словам, конфликт на Украине, его "экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения - все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза". "Сидя за этим столом мы должны сказать правду, а истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности", - отметил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что необходимо проводить обсуждения того, как избежать последствий этого конфликта, "чтобы он не стал фатальным для континента". "Каждому очевидно, что политика расширения должна быть сегодня самой важной для Европы, потому что Европе необходимы Западные Балканы", - заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии напомнил, что "сотни миллионов человек находятся под угрозой голода". В этой связи Венгрия сталкивается с "новым уровнем агрессии мигрантов на своих границах".

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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Венгрия
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Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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