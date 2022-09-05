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РИА Новости

Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно

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Флаг России
Флаг России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В рамках прошедшего в августе в подмосковном парке "Патриот" международного военно-технического форума состоялся Первый Международный антифашистский конгресс, напомнил Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

"В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны Великой Отечественной войны и малолетние узники концлагерей, девять иностранных делегаций, а также военные атташе 26 стран", - сказал Шойгу.

Выступающие на конгрессе призвали безоговорочно осудить любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире, высказались за объединение усилий в противодействии фальсификации истории и героизации военных преступников, добавил министр обороны.

"Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно", - отметил Шойгу.

"Уже готовится к изданию сборник материалов по итогам мероприятия. Он будет направлен в образовательные организации министерства обороны для использования в учебном процессе", - сказал министр. "Сегодня детально обсудим результаты работы Первого Международного антифашистского конгресса", - добавил Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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