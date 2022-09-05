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Известия.ru

Шойгу заявил о планах ежегодно проводить Международный антифашистский конгресс

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Международный антифашистский конгресс, который впервые состоялся во время проведения форума «Армия-2022», будет проводиться в России ежегодно. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время селекторного совещания в пятницу, 2 сентября.

Глава Минобороны напомнил, что в работе первого конгресса приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны войны и узники концлагерей, а также военные атташе и иностранные делегации, сообщает телеканал «Звезда».

«Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно», — заявил он.

Также глава ведомства отметил, что сейчас готовится к изданию сборник материалов по итогам первого мероприятия, который направят в образовательные организации МО РФ для использования в учебе.

Кроме этого, Шойгу заявил, что взломана эшелонированная оборона националистов в Донбассе, взяты Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает телеканал «360».


Ранее, 20 августа, Шойгу заявил на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса, что решение о проведении специальной операции на территории Украины было принято исходя из соображений безопасности РФ.

Также в рамках на пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса Шойгу рассказал, что многие жители Украины не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода РФ. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
США
Украина
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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