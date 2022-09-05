Палубные многоцелевые истребители МиГ-29К на аэродроме в Мурманской области.

Шойгу: в России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации для испытания палубных летательных аппаратов, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт разрабатывается в России в рамках опытно-конструкторской работы, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России.

"Следующий вопрос повестки совещания касается выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации. Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт", - заявил Шойгу.

Кроме того, новый комплекс позволит переучивать летчиков и инженерно-технический состава морской авиации на новую авиационную технику.

Ранее в России не создавались электромагнитные катапульты для авианосцев.

Электромагнитные катапульты для взлета самолетов корабельного базирования используются на новейших американских авианосцах класса "Джеральд Форд". На авианосцах предыдущего поколения ВМС США, как и на французском "Шарль де Голль", используются паровые катапульты. Планируется, что новые китайские авианосцы также будут оснащены электромагнитными катапультами.

Российские палубные истребители Су-33 и МиГ-29К взлетают с палубы единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" при помощи трамплина в носовой части корабля. Похожая схема применена на британских авианосцах типа Queen Elizabeth.