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РИА Новости

Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"

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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке вооружений в рамках форума "Армия-2022"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке вооружений в рамках форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Шойгу: портфель экспортных заказов по итогам "Армии-2022" вырос на 600 миллионов долларов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

Форум проходил с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 миллиардов рублей. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч долларов и 1 миллиард 770 миллионов рублей. За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек", - сказал Шойгу, подводя итоги работы "Армии-2022".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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