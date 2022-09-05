Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке вооружений в рамках форума "Армия-2022".

Шойгу: портфель экспортных заказов по итогам "Армии-2022" вырос на 600 миллионов долларов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

Форум проходил с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 миллиардов рублей. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч долларов и 1 миллиард 770 миллионов рублей. За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек", - сказал Шойгу, подводя итоги работы "Армии-2022".