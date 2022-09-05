Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа

Медведев провел совещание с Минобороны и промышленниками о выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел производство корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в секретариате Медведева.

"Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.

Также во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.