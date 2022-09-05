Войти
РИА Новости

Медведев провел совещание о выполнении гособоронзаказа

324
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев провел совещание с Минобороны и промышленниками о выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Минобороны о выполнении гособоронзаказа, а также осмотрел производство корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в секретариате Медведева.

"Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ провел совещание с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.

Также во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, изготавливаемую на предприятии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
13.06.2017
Медведев: крылатые ракеты, созданные корпорацией "ТРВ", надежно защищают страну
20.03.2015
К станку - шагом марш
12.03.2015
Оборонку укрепят кадрами и рублем
11.03.2015
Медведев осмотрел лаборатории "Тактического ракетного вооружения"
12.11.2014
Образован научно-технический совет Военно-промышленной комиссии РФ
25.01.2012
ВВС России скоро получат новейшую тактическую ракету, заявил главком
05.04.2011
Свистать всех наверх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники