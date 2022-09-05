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ЦАМТО

Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"

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ПЗРК «Стингер»
ПЗРК «Стингер».
Источник изображения: globallookpress.com/ABACA/Keystone Press Agency

ЦАМТО, 2 сентября. Минобороны США 29 августа объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Raytheon дополнительного контракта на поставку ЗУР для ПЗРК "Стингер" и сопутствующего оборудования.

Стоимость контракта составляет 34,58 млн. долл. Объемы закупок, стоимость и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Как предполагается, поставки будут выполнены до 30 июня 2026 года.

Это уже третий контракт на поставку "Стингер", подписанный командованием СВ США с компанией Raytheon за последние несколько месяцев. Общая стоимость этих продаж составляет 722 млн. долл.

Предполагается, что целью закупок является продолжение пополнения арсеналов СВ США после отправки Пентагоном около 1400 ПЗРК "Стингер" на Украину. ПЗРК "Стингер" и ПТРК "Джавелин" активно применяются ВС Украины в боевых действиях против ВС РФ.

Как сообщал ЦАМТО, FIM-92 "Стингер" – это разработанный General Dynamics для ВС США переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), поступивший на вооружение в 1981 году. Он может применяться спешенной пехотой, размещаться на самоходном шасси и вертолетах. ПЗРК поставлялся вооруженными силами США и 29 других стран. Ракета "выстрелил и забыл" оборудована пассивной инфракрасной ГСН для наведения на воздушную цель. ЗУР обеспечивает поражение целей на дальностях до 4,8 км (в зависимости от версии) и высотах до 3,8 км.

В настоящее время СВ США ведут поиск замены ПЗРК "Стингер". Поставку новых систем планируется начать в 2027 году.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
General Dynamics
Raytheon
Минoбороны РФ
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