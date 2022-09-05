Су-35С перехватили истребители условного противника на учениях "Восток"

Су-35С перехватили более 20 истребителей условного противника на учениях "Восток-2022"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Истребители Су-35С в ходе стратегического учения "Восток-2022" перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника, заявили в пятницу в Минобороны России.

"В ходе выполнения задач по отражению воздушного нападения условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров, маневрировали и меняли траекторию. Каждый из самолетов "противника" был своевременно обнаружен расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.

Пары истребителей Су-35С поднялись в воздух по команде дежурных сил по ПВО с одного из военных аэродромов в Приморском крае. Они выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов условного противника.

"Каждая из целей была перехвачена и уничтожена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа", - уточнили в российском военном ведомстве.

Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

От ВС РФ в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других старн-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.