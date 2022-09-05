Аппарат Массачусетского технологического института (MIT) Mars Oxygen In-Situ (MOXIE) успешно сгенерировал кислород на Марсе, выработав количество углекислого газа, сопоставимого с небольшим деревом. Об этом пишут в журнале Science Advances.

Аппарат, приземлившийся на планету в феврале 2021 года, уже к концу года смог производить кислород в семи экспериментах с различными атмосферными условиями (днем, ночью, в разные сезоны года). Задачей MOXIE было производить около шести граммов кислорода в час, с чем он успешно справился.

Единственное, что пока не удалось устройству, — работа на рассвете или в сумерках, когда температура существенно меняется. Но в дальнейшем специалисты планируют протестировать технологию сначала в лабораторных условиях, а потом и на аппарате. Кроме того, во время марсианской весны ученые хотят увеличить мощность MOXIE, когда плотность атмосферы и уровень углекислого газа будут на высоких значениях.

В августе 2022 года сотрудники Технологического университета Суинберна представили способ добычи железа на Марсе с использованием солнечного света, реголита и атмосферного углекислого газа.