Киев отправил на фронт «парадные» танки Т-64БМ2

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Как бы на Украине не пытались скрывать свои реальные боевые потери, некоторые факты все же указывают на плачевность положения ВСУ.

Так, например, после недавнего провального наступления на юге страны, Киев решил отправить на фронт «парадные» танки Т-64БМ2, о чем сообщает «Российская газета».

Здесь стоит пояснить, что свое прозвище эти боевые машины получили не случайно. Все дело в том, что они были изготовлены малой партией (порядка 13 штук) для участия в праздничном параде в августе прошлого года.

После торжеств танки передали 92-й бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Харьковской области. По некоторым данным, три боевых машины были уничтожены ракетным ударом ВС РФ в самом начале нашей СВО. Остальные до недавнего времени находились в резерве.

Переброска на фронт «парадных» танков указывает на то, что ВСУ понесли серьезные потери в ходе своего широко разрекламированного «контрнаступления». Теперь украинское командование пытается их восполнить, бросая в бой все, что осталось.

Стоит отметить, что ранее сообщалось об уничтожении ВС РФ большого количества польских танков Т-72М1 на юге Украины. Других поставок в ближайшее время не ожидается, так как «европейские партнеры» уже передали Киеву оставшиеся у них машины советского образца, а современные модели в ВСУ никто поставлять не собирается. Как уже не раз высказались в той же Германии: «Самим не хватает».

Касательно Т-64БМ2, танк хоть и устаревший, но вполне качественныйи боеспособный. В ходе глубокой модернизации советскую версию Т-64БВ (не производится с 1987 года) оснастили новым оборудованием связи, телевизионным прицелом. Кроме того, двигатель 5ТДФМ мощностью в 850 л.с., который проявил себя, как не особо надежный, заменили на 1000-сильный 6ТД-1.

В дальнейшем на Украине планировали провести модернизацию всех оставшихся на хранении Т-64БВ. Однако ракетные удары ВС РФ по украинским предприятиям ВПК сделали данный процесс невозможным.