Войти
Известия.ru

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган»

233
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в пятницу, 2 сентября, опубликовало Минобороны России.


Помимо этого, артиллерийские подразделения ВС РФ также выполняют задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Бывают как дневные, так и ночные задачи.

Когда командир разведывательной роты батальонно-тактической группы передает координаты позиций дальнобойной артиллерии противника, боевые машины РСЗО «Ураган» выезжают из укрытия и выдвигаются на огневые позиции.

Как рассказали в оборонном ведомстве, расчеты выставляют орудия по координатам и производят восемь пусков фугасными 220-мм снарядами, а затем сразу же сменяют огневые позиции, производят еще восемь пусков и уезжают на место заряжания.

«Все отрабатываем быстро. Получаем цель. Возвращаемся сразу, как ее отработаем. Затем заряжаемся и идем дальше. Фронт сдвигается, мы, соответственно, тоже. Уверенно идем к победе!» — сказал командир взвода.

По словам военнослужащих, у украинских боевиков на командных пунктах и на позициях ВСУ сдают нервы. Это придает российским военным сил и уверенности в том, что они выбрали верную тактику, которая приносит результат.

Ранее, 23 августа, военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал кадры ночной боевой стрельбы РСЗО «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи по демилитаризации националистов в зоне проведения спецоперации.


Накануне Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа. Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы уйти от средств противовоздушной обороны противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.08.2022
«Известия» показали ночную работу РСЗО «Ураган» по позициям украинских националистов
14.07.2022
Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации
23.06.2022
Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
23.05.2022
Украина оттачивает военную мощь России
14.04.2021
Универсальный десант: российские вертолетоносцы усилят ВМФ в 2028 году
07.08.2015
Морская авиация к 2018 году получит первые вертолеты, предназначавшиеся для "Мистралей"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники