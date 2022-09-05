Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган»

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в пятницу, 2 сентября, опубликовало Минобороны России.

Помимо этого, артиллерийские подразделения ВС РФ также выполняют задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Бывают как дневные, так и ночные задачи.

Когда командир разведывательной роты батальонно-тактической группы передает координаты позиций дальнобойной артиллерии противника, боевые машины РСЗО «Ураган» выезжают из укрытия и выдвигаются на огневые позиции.

Как рассказали в оборонном ведомстве, расчеты выставляют орудия по координатам и производят восемь пусков фугасными 220-мм снарядами, а затем сразу же сменяют огневые позиции, производят еще восемь пусков и уезжают на место заряжания.

«Все отрабатываем быстро. Получаем цель. Возвращаемся сразу, как ее отработаем. Затем заряжаемся и идем дальше. Фронт сдвигается, мы, соответственно, тоже. Уверенно идем к победе!» — сказал командир взвода.

По словам военнослужащих, у украинских боевиков на командных пунктах и на позициях ВСУ сдают нервы. Это придает российским военным сил и уверенности в том, что они выбрали верную тактику, которая приносит результат.

Ранее, 23 августа, военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал кадры ночной боевой стрельбы РСЗО «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи по демилитаризации националистов в зоне проведения спецоперации.

Накануне Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа. Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы уйти от средств противовоздушной обороны противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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