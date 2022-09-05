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Участие Китая в российских военных учениях обеспокоило Японию

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Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

Участие китайской армии в российских военных учениях "Восток" и память о поражении от Японии, связывающая китайские и российские войска

Китай примет участие в российских военных учениях "Восток-2022", сообщает JB Press. В этом году будет задействовано больше китайских войск. У Японии есть как минимум три повода для беспокойства, отмечается в статье.

Дайсукэ Киндо

Министерство обороны Китая регулярно проводит пресс-конференцию – в последнюю неделю месяца в 15:00 примерно в течение часа. Китайских и иностранных журналистов собирает пресс-секретарь. Сейчас эту должность занимает старший полковник Тань Кэфэй.

25 августа на очередной пресс-конференции Кэфэй ответил в общей сложности на десять вопросов от журналистов. Особый интерес для Японии представлял четвертый вопрос.

Китайские ВВС, ВМС и сухопутные силы примут участие в "Востоке"

Журналист: По сообщениям прессы, китайские войска вскоре отправятся в Россию для участия в военных учениях "Восток-2022". Каков статус подготовки Китая, а также цель и значение участия в этих учениях?

Тань Кэфэй: В соответствии с китайско-российским ежегодным планом сотрудничества Народно-освободительная армия Китая вскоре выделит часть сил для отправки в Россию с целью участия в учениях "Восток-2022". Такие страны, как Индия, Белоруссия, Таджикистан и Монголия, также направят свои войска.

Подразделения сухопутных сил и ВВС Китая уже прибыли в назначенные районы. Они продолжат развертывание сил, завершат создание полевых бригад, обследование и наблюдение за районом, а также начнут соответствующую летную подготовку.

Бригады ВМС встретятся с российским флотом в море, а затем отработают упражнения по связи и другим дисциплинам.

Основная цель китайских военнослужащих в России – углубление практического сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц. Это повысит уровень стратегического сотрудничества между участниками учений и укрепит их способность совместно реагировать на ряд угроз в области безопасности.

***

Таким образом, Министерство обороны Китая официально объявило о своем участии в "Востоке-2022".

– Цель в том, чтобы китайские войска прикрывали Дальний Восток, оборона которого ослабла из-за спецоперации на Украине?

– В России четыре военных округа, в которых по очереди ежегодно проходят крупномасштабные военные учения. "Восток" – военные маневры в Дальневосточном военном округе, которые в последний раз проводились в сентябре 2018 года.

Согласно российским заявлениям, сделанным тогда, численность задействованных подразделений составляла 297 тысяч человек, более тысячи самолетов, 80 военно-морских судов и 36 тысяч танков. Примечательно также, что в то время впервые участвовали китайские и монгольские войска.

В этот раз, в разгар спецоперации, начавшейся в феврале, учения пройдут с 1 по 7 сентября. Я уделяю особое внимание следующим трем моментам.

1) Степень участия Китая

В прошлый раз, в 2018 году, 12 и 13 сентября на учениях присутствовал государственный советник и министр обороны Вэй Фэнхэ. Он наблюдал за ними вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Запомнились кадры Центрального телевидения Китая, запечатлевшего это событие.

Тогда КНР заявила, что численность личного состава Народно-освободительной армии составляла 3,2 тысячи военнослужащих, более тысячи единиц техники, 24 военных вертолета и шесть истребителей.

По сравнению с вышеупомянутыми российскими силами, участие китайских войск было скорее формальным. Более того, были привлечены только сухопутные силы.

Между тем в этот раз, вероятно, участвовать будет больше войск, чем в прошлый, и, как заявил выше пресс-секретарь Кэфэй, будут также проведены совместные военно-морские учения.

Другими словами, существует вероятность того, что китайские войска будут прикрывать российский Дальний Восток, где армия России поредела из-за спецоперации.

Китай, возможно, считает, что если он сделает одолжение России в данной ситуации, то он сможет обратиться за помощью к российским военным в случае чрезвычайной ситуации на Тайване. Министр обороны Вэй Фэнхэ, который присутствовал на прошлых маневрах, вероятно, приедет и в этот раз.

Обиды Русско-японской и Японо-китайской войн не забыты

2) Действия 3 сентября, в День победы над Японией

И Россия, и Китай объявили 3 сентября 1945 года Днем победы над Японией. 3 сентября 2015 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин стоял на трибуне и принимал парад в честь 70 годовщины победы китайского народа в войне против Японии и во всемирной антифашистской войне. Были приглашены президент России Путин и другие представители 31 страны.

В этом году 3 сентября приходится на время учений "Восток-2022". Возможно, Россия и Китай намеренно составили расписание так, чтобы оно включало эту дату.

Как-то один китайский офицер поведал мне следующую историю: "Китай и Россия начали проводить совместные военные учения в 2005 году – через год после демаркации границ. Знакомство китайских и российских военных в середине августа того же года началось с того, как начальник генерального штаба вооруженных сил России Юрий Балуевский пригласил своего китайского коллегу Ляна Гуанле в офицерский клуб Тихоокеанского флота России во Владивостоке. Балуевский рассказывал китайскому военачальнику о 22 картинах, украшавших стены холла офицерского клуба. На них были изображены последние дни Балтийского флота, который был уничтожен в битве на Японском море во время Русско-японской войны. Они вывешены, чтобы напоминать о ста годах горечи. Гуанле сказал тогда: "Мы пережили то же самое во время Японо-китайской войны", и между сторонами завязалась оживленная беседа".

То есть совместные военные учения китайских и российских войск связывает в первую очередь Япония.

Возможность приближения китайских войск к "северным территориям"

3) Учения на "северных территориях"

У российской армии есть полигоны на островах Итуруп и Кунашир, которые могут быть использованы в ходе маневров "Восток-2022. Если там появятся китайские подразделения, это будет катастрофой для Японии.

Лично я не считаю это худшим сценарием отчасти потому, что 29 сентября исполняется 50 лет со дня нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией. Но одно только приближение китайских войск к водам вблизи Курил заставит Японию понервничать.

Так или иначе, август, который начался масштабными военными учениями китайских ВМС в водах вблизи Тайваня, закончится вызывающими тревогу маневрами под названием "Восток-2022".

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