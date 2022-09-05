В боевых условиях в Донбассе проходят испытания новых элементов экипировки для саперов

ЦАМТО, 2 сентября. Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сотрудника научно-исследовательской организации инженерных войск МО РФ, специальная обувь, которая защищает ноги сапера при взрыве противопехотной мины, система обнаружения взрывоопасных предметов на базе БЛА и спецсредства, помогающие произвести ликвидацию взрывоопасного предмета с минимальным риском, проходят испытания на территории ДНР в боевых условиях.

По его словам, после сбора всех необходимых данных в опытные образцы будут внесены улучшения, а спецсредства и экипировка поступит на вооружение саперных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.