ВМС Великобритании приняли пятую АПЛ класса "Эстьют"

ЦАМТО, 2 сентября. Командование ВМС Великобритании объявило о состоявшейся 31 августа на предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс церемонии приемки АПЛ "Энсон" класса "Эстьют".

На мероприятии присутствовал премьер-министр Борис Джонсон.

(S123) "Энсон", стоимость которой оценивается в 1,3 млрд. фунтов стерлингов, является пятой переданной ВМС Великобритании подводной лодкой класса "Эстьют".

АПЛ останется в Барроу еще несколько недель, пройдя последние испытания, тесты и настройки систем перед отправкой на военно-морскую базу "Клайд", где она будет готовиться к ходовым испытаниям.

Как сообщал ЦАМТО, BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании семь АПЛ класса "Эстьют". Головная подлодка серии, (S119) "Эстьют", была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка, (S120) "Эмбуш", вошла в боевой состав ВМС 1 марта 2013 года, третья, (S121) "Артфал" (Artful), – 18 марта 2016 года, четвертая, (S122) "Одейшес", – 23 сентября 2021 года.

Закладка киля "Энсон" состоялась в октябре 2011 года. Церемония крещения была проведена в ограниченном формате 11 декабря 2020 года, а спуск на воду прошел 20 апреля 2021 года.

В разных стадиях строительства на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся шестая "Агамемнон" и седьмая "Эджинкорт" (Agincourt) подлодки серии. Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет передана ВМС Великобритании в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, высадки групп спецназа и сбора разведывательной информации. Подлодки вооружены комбинацией из 38 тяжелых торпед "Сперфиш" и КР "Томагавк" (TLAM). По заявлению ВМС, АПЛ может поражать корабли/подводные лодки противника на расстоянии до 1000 миль. Подлодки обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.