Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"

Летчик Ка-52: украинские военные покидают позиции, едва заслышав гул "Аллигаторов"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские военные придумывают различные ухищрения, чтобы возводимые ими объекты не были обнаружены российскими военными, однако их старания оказываются тщетными, поэтому грохот работающих вертолетов Ка-52 вселяет в них страх, рассказал летчик этого вертолета в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

"Тактика не изменилась: так же незаметность, быстрота и быстрое уничтожение, как было сейчас в полете – уничтожили все цели, на которые были нам поставлены задачи. Каждый боевой вылет интересен, нет одинаковых боевых вылетов. Противник маневрирует так, что цели у него всегда интересные", - сказал летчик.

"Вот на последнем боевом вылете уничтожили опорный пункт, который сделали они за ночь. Они думали, что мы его не увидим, а мы увидели и уничтожили. А когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей... и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора", - добавил пилот.

Видеоролик Минобороны РФ начинается с кадров загрузки боекомплекта на вертолеты. Далее показан взлет нескольких Ка-52, отдельно снят пуск ракет.