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ТАСС

Премьер Украины заявил, что страна рассчитывает получить от Германии танки Leopard 2

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Leopard 2
Leopard 2.
Источник изображения: Michael Sohn/ AP Photo

Также Киев ожидает от Вашингтона поставок танков Abrams, отметил Денис Шмыгаль

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию предоставить его стране современные боевые танки Leopard 2.

"Нам нужны изменения в философии поставок оружия. Под этим я понимаю необходимость поставок в том числе современных боевых танков", - сказал украинский премьер в пятницу в интервью агентству DPA в преддверии своего визита в ФРГ. "Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем "Леопарды-2". Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя", - заявил он. Канцлер Олаф Шольц до сих пор отказывался поставлять Украине напрямую танки западного производства, чего требует Киев.

При этом Шмыгаль сказал, что, по его оценке, "Германия добилась огромного прогресса в том, что касается поддержки Украины оружием". "Но, разумеется, мы хотели бы как можно скорее получить еще больше оружия и оснащения", - добавил он. Шмыгаль также призвал Берлин предоставить больше систем противовоздушной обороны IRIS-T. Правительство ФРГ ранее одобрило для Украины четыре таких системы. По словам премьера, Киеву, однако, нужны 12 единиц этого оружия.

Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает также на то, что власти Германии продолжат усилия в части оказания финансовой помощи его стране. "Мы ожидаем от канцлера Шольца ведущей роли касательно предоставления помощи со стороны МВФ или Еврокомиссии. Без международной поддержки экономике Украины грозит гиперинфляция", - считает он. Премьер призвал граждан Германии при всех проблемах в ФРГ не терять из вида происходящее на Украине. "Я не думаю, что можно устать от борьбы за свободу", - утверждал он. Шмыгаль прибудет в Германию в предстоящую субботу, а в воскресенье проведет переговоры с Шольцем.

Согласно докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, бывшая советская республика стала важнейшим получателем германского оружия среди так называемых третьих стран - государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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