Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали в рамках специальной военной операции на Украине

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Модернизированную версию ударного вертолета Ка-52М испытали в боевых действиях в рамках специальной военной операции российских войск на Украине. Как сообщил источник в российском ОПК, испытания признаны успешными.

Министерство обороны приняло решение в рамках государственных испытаний модернизированного вертолета Ка-52М проверить его в боевых условиях, отправив в зону проведения СВО. Подробности военные не приводят, но по словам источника, вертолет показал себя хорошо, по итогам его применения были получены некоторые рекомендации, способные улучшить машину.

(...) военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем

- приводит ТАСС слова источника.

О создании новой версии вертолета Ка-52 стало известно в 2018 году, Министерство обороны поставило перед конструкторами задачу разработать новую версию с учетом опыта применения вертолета в Сирии и предложений летного и инженерно-технического состава, участвовавшего в боях. В августе 2020 года опытный экземпляр модернизированного вертолета Ка-52М совершил свой первый полет, летные испытания нескольких вертолетов начались в прошлом году. Ранее окончанием испытаний назывался 2022 год.

Как ранее сообщалось, в отличие от своего предшественника вертолета Ка-52, модернизированный Ка-52М получил усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет, РЛС с АФАР, двигатель ВК-2500, новые авиационные шины повышенной износостойкости и новые лопасти винта. Установлен новый прицельно-навигационный комплекс. Вооружение унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ. В арсенал Ка-52М вошли дальнобойные ракеты "Гермес-А", управляемые противотанковые "Вихрь-М", легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР, она же "изделие 305".