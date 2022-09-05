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Военное обозрение

Казахстан приостановил экспорт вооружений и военной продукции до конца августа следующего года

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Источник изображения: topwar.ru

В Нур-Султане прошло заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министр Республики Казахстан Алихана Смаилова. Как сообщили в пресс-службе правительства страны, на нем было рассмотрено «предложение Минпромторга приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года». Данное предложение членами комиссии было одобрено.

Ранее на Совбезе Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере. По итогам заседания президентом были даны соответствующие поручения государственным органам, одно из которых, по всей видимости, и выполнила комиссия по вопросам оборонной промышленности. Заседание Совбеза состоялось сразу после встречи президента Казахстана со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Ранее в казахстанских пабликах появилась информация о якобы имевшей место поставке Казахстаном вооружения Великобритании через иорданскую компанию-прокладку для последующей отправки на Украину. Данные о секретной сделке, которую оценили в 69 млн 520 тыс. долларов, были якобы получены хакерами из документов Главного управления разведки МО Украины. В сообщении из анонимного источника также утверждается, что реализацию казахстанского оружия осуществляет фирма «Техноэкспорт».

Можно предположить, что если информация о «контрабанде» казахстанского оружия на Украину соответствует действительности и об этом узнали в Москве, то у Путина с Токаевым состоялся весьма серьезный разговор. После которого, скорее всего, и было наложено эмбарго на экспорт вооружений из Казахстана.

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