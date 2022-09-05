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ТАСС

"Ремдизель" пообещал импортозаместить производство бронемашин "Тайфун" с 2023 года

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Бронеавтомобиль сопровождения "Напарник" на базе защищенного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" (4х4) с боевым модулем БМ-30-Д (32Б01) в экспозиции в цеху АО "Ремдизель" (Набережные Челны)
Бронеавтомобиль сопровождения "Напарник" на базе защищенного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" (4х4) с боевым модулем БМ-30-Д (32Б01) в экспозиции в цеху АО "Ремдизель" (Набережные Челны).
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

В следующем году гособоронзаказ будет выполняться с полностью замещенными машинами, отметил главный конструктор компании Игорь Зарахович

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выпуск защищенных автомобилей семейства "Тайфун" со следующего года будет производиться полностью на основе отечественных узлов и агрегатов. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор АО "Ремдизель" Игорь Зарахович.

"Все то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения. В следующем году гос[оборонзаказ] будет выполняться с полностью замещенными машинами", - сказал он.

Ранее в рамках форума "Армия-2022" предприятие представило защищенный автомобиль З-СТС, построенный на серийном шасси без применения импортных комплектующих.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин. 

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