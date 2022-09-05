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Турция ведет себя так, как ей позволяет Россия

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Совместные тактические учения Турции и Азербайджана
Совместные тактические учения Турции и Азербайджана.
Источник изображения: © Министерство обороны Азербайджана

Турция продолжает доминировать на Южном Кавказе, ежегодно укрепляя свои позиции

Турция ежегодно укрепляет позиции на Южном Кавказе и уже доминирует в регионе, заявил изданию "Иравунк" политолог Александр Жилин. Во многом это результат продуманной политики Эрдогана, но дело не только в этом, считает эксперт.

Саркис Саркисян

Собеседник медиахолдинга "Иравунк" - военный эксперт, полковник запаса, политолог, президент Центра исследования общественных прикладных проблем Александр Иванович Жилин

"Иравунк": Александр Иванович! Каким Вы видите сценарий развития российско-турецких отношений, в том числе в контексте событий на Южном Кавказе?

Александр Жилин: Турция продолжает доминировать на этом пространстве, ежегодно укрепляя свои позиции. Реджеп Тайип Эрдоган, надо прямо сказать, блестящий политик. Он добивается своих интересов и с НАТО, и с США, и с Россией. Москва по отношению к нему столь "толерантна", что многие задаются вопросом: а где же её национальное достоинство? Сбитый самолёт, убитый посол, спецоперация в зоне российских интересов в Сирии, антироссийские заявление по Крыму и не только. И что? А ничего, Кремль всякий раз утирается. Строит за свои кровные туркам атомную станцию, обеспечивает газовый турецкий поток, открыл рынок для сельхозтоваров даже в ущерб своим производителям... потому что, если завтра Турция закроет морские пути, наша группировка в Сирии окажется в блокаде. Можно, конечно, пенять на турецкого лидера, но ведь он ведет себя по отношению к РФ ровно так, как позволяет Кремль.

– Как Вы считаете, каковы причины поражения Армении в нагорно-карабахском конфликте? На кого, по Вашему мнению, можно и следует возложить ответственность? Кто-то в России проанализировал итоги войны, во время которой, условно армия российского образца, потерпела поражение от турецкой армии, и армии, условно, натовского образца – азербайджанской?

– Я бы не ставил вопрос о том, что российская армия потерпела поражение. Потому что она не участвовала в военном конфликте. Моя точка зрения однозначна: не армянский народ потерпел поражение. Проиграли войну Никол Пашинян и его команда. Точнее, они сдали, слили интересы Армении и её народа в угоду своим меркантильным интересам. Знаю, что многие братья-армяне обрушатся на меня с критикой и проклятиями. Но это моя точка зрения, и я не могу лицемерить в отношении армянского народа, который уважаю и люблю, потому говорю честно. Это было предательство страны и народа, представители которого пошли на смерть ради сохранения жизненного пространства детей и внуков. А их предала кучка политиков ради сохранения себя у власти, читай - кормушки. Для кого было тайной, что Турция руками официального Баку сделает то, что она сделала? Или Пашинян не видел, как стремительно Анкара вооружает азербайджанскую армию, отправляет в её ряды своих офицеров, поставляет беспилотники, которые, кстати, обеспечили победу? Всё это было на виду, но политическое руководство Армении палец о палец не ударило, чтобы организовать противостояние. Трагедия Армении в том, что Баку имеет мощнейшего союзника - Турцию, а Ереван не имеет столь серьёзного партнёра. Делая ставку на всех, Ереван остался в одиночестве. А расчет армянской элиты на то, что Россия, как лидер ОДКБ, вместе с другими странами этой конторы вмешается, оказался катастрофической ошибкой.

Азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и заняли несколько важных высот в районе Лачинского коридора, нарушая условия 6-ого пункта трёхстороннего Заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, от 9 ноября 2020 года. С другой стороны, российская сторона крайне болезненно реагирует на любую критику миротворцев.

– Да, вы совершенно правы. Зашли и заняли позиции. И в ответ тишина. Да что там миротворцы! Вы посмотрите, как Москва реагировала и какие последствия для Анкары последовали после убийства посла, уничтоженного российского военного самолета и летчика, поведения Турции в зоне российских интересов в Сирии, совсем свежее антироссийское заявление по Крыму... Эрдоган не отделался даже помидорами. Всё сошло с рук.

– В свое время Россия активно критиковала международные силы под руководством НАТО KFOR ( СДК — "Силы для Косово"), за невыполнение пунктов резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 в Косово и Метохии, где сербское население подвергалось гонениям со стороны бандитов из Армии освобождения Косово.

– Многие по инерции отождествляют нынешнюю Россию с СССР. Той великой страны нет, и уже никогда не будет. Вы можете себе представить, чтобы советская олимпийская сборная поехала на олимпиаду без флага, гимна, герба, а буквы СССР на груди спортсменов какие-то ушлепки под прицелом телекамер всех мировых информагентств заклеивали черным скотчем? А священное для нас слово РОССИЯ на свитерах наших спортсменов заклеили. И молчок. Вот в чем колоссальная разница между прошлым и нынешним. А вы о миротворцах в Карабахе...

В Сюникской области Армения лишилась Черного озера и нескольких боевых позиций, возвышающихся над трассой Ереван — Горис, единственной транспортной артерией, соединяющей Арцах с Арменией. А это зона ответственности ОДКБ. С другой стороны в выше упомянутом заявлении нет ни слова о некоем "Зангезурском коридоре". Все заинтересованные стороны, в первую очередь Иран, вполне четко высказались по этому поводу. Практически никак не высказывается инициатор прекращения огня и заявления Россия.

– Для того, чтобы делать заявления, которые будут восприняты всерьёз, а не с насмешкой, надо быть суверенной, экономически мощной, технологически передовой страной. Когда заявления в своих интересах делает Китай, уши прижимают уже все. Потому что КНР – сила, обладающая не только совокупной экономикой, но и идеей, которой подчинен смысл жизни. Какой образ победы у России? А образ будущего кто-то внятно нарисовал? Нет образов - приходит безобразие. Везде и прежде всего в головах...

Я это к тому, что армянскому народу надо избавиться от иллюзий и больше рассчитывать на себя. Тем более, что армянские диаспоры во всем мире столь богаты и политически влиятельны, что способны защитить интересы маленькой Армении без России и ОДКБ. Почему они этого не делают, вопрос не ко мне.

– Реален ли сценарий вхождения НКР в состав Российской Федерации?

– Это должна в первую очередь решать не Россия, тем более в нынешней ситуации. Инициативы на сближение должны исходить от НКР и самой Армении. Мы этого не видим. Поэтому у части российского народа появляется ощущение иждивенческой позиции официального Еревана: русские, придите защитите нас и идите нафиг, мы сами с усами...

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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