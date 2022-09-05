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ТАСС

Военные испытали обновленный вертолет Ка-52М на Украине

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Вертолет Ка-52М
Вертолет Ка-52М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В настоящее время машина проходит государственные испытания, отметил источник

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М был успешно испытан в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор". По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости. На модернизированные машины устанавливается двигатель ВК-2500.

На форуме "Армия-2022" Минобороны РФ подписало контракты на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
ВК-2500
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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