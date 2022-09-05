Войти
Вестник Мордовии

Плавающий бронеавтомобиль XTC-02 создан для армии Вьетнама

235
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Так, в Сети появились изображения колесного бронеавтомобиля XTC-02, который проходит испытания на одном из полигонов. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие"

Новинка приспособлена для преодоления вплавь рек и водоемов: в передней части корпуса смонтирован волноотражательный щиток, а сзади, по всей видимости, гребные винты.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Двигатель расположен спереди. В бортах имеются герметичные двери и бойницы для применения стрелкового оружия.

В корме прорезан специальный, служащий для посадки и высадки военнослужащих люк.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Судя по деталям шасси, использованы элементы конструкции российского автомобиля "Урал", что должно обеспечить хорошие характеристики проходимости и подвижности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Похожие новости
08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"
27.05.2020
На вьетнамской верфи Z189 начали производство российских ПКР "Уран-Э" под обозначением VCM-01
11.05.2020
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
29.04.2020
F-35 не готов к ближнему воздушному бою
23.04.2020
Как новый: вьетнамский ПТ-76 в идеальном состоянии показали на видео
13.04.2020
Советские БТР-152 поддерживают в боевой готовности в армии Вьетнама
01.11.2006
"Тритоны"- разведчики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники