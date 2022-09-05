Плавающий бронеавтомобиль XTC-02 создан для армии Вьетнама

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Так, в Сети появились изображения колесного бронеавтомобиля XTC-02, который проходит испытания на одном из полигонов. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие"

Новинка приспособлена для преодоления вплавь рек и водоемов: в передней части корпуса смонтирован волноотражательный щиток, а сзади, по всей видимости, гребные винты.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Двигатель расположен спереди. В бортах имеются герметичные двери и бойницы для применения стрелкового оружия.

В корме прорезан специальный, служащий для посадки и высадки военнослужащих люк.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Судя по деталям шасси, использованы элементы конструкции российского автомобиля "Урал", что должно обеспечить хорошие характеристики проходимости и подвижности.