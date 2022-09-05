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В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах

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Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS
Запуск оперативно-тактической ракеты М57 ATACMS с боевой машины М142 американской ракетной системы Lockheed Martin HIMARS.
Источник изображения: армия США

Украина нуждается в тактических баллистических ракетах Army TACtical Missile System (ATACMS), поскольку последние позволят наносить удары по российским объектам на Донбассе. Потребность Киева в новом оружии объясняет Defense News.

«Предоставление США ATACMS позволит Киеву наносить удары по ключевым узлам логистики и другим важным объектам, находящимся за пределами нынешних возможностей Украины по нанесению высокоточных ударов», — утверждается в публикации.

Отмечается, что ATACMS способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, что в три раза выше, чем дальность применения имеющихся у Украины реактивных систем залпового огня (РСЗО). В издании уверяют, что эти ракеты окажутся эффективными против объектов Военно-морского флота (ВМФ) России в Крыму.

Авторы публикации уверены, что ATACMS смогут быть эффективными против российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-300 и С-400, железнодорожных станций и мостов.

По мнению авторов статьи, опасения Вашингтона по поводу возможного предоставления Киеву преувеличены, поскольку «реакция Москвы на поставку передовых западных военных систем Украине до сих пор приносила много лая, но мало остроты».

В августе бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд призвал Соединенные Штаты и НАТО передать Киеву оружие, которое позволит нанести удар вглубь России, и дать разрешение на его использование.

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Россия
США
Украина
Продукция
С-300
С-400 Триумф
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