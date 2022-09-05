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ИноСМИ

Россия и Индия расстроили планы США

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Открытие российско-индийских учений Индра-2021
Открытие российско-индийских учений Индра-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Седых

Страх перед сближением Индии и России — главная причина обеспокоенности США участием Нью-Дели в военных учениях

Белый дом не одобряет участие Индии в стратегических учениях с Россией, пишет Global Times. Тесные связи Нью-Дели и Москвы расстраивают Вашингтон. Он боится, что их сотрудничество помешает развитию его Индо-Тихоокеанской стратегии.

Белый дом заявил во вторник, что США встревожены планами Индии участвовать в совместных военных учениях с Россией. Такого рода "беспокойство" полностью вызвано гегемонистским менталитетом Вашингтона и соответствует его поведению в международном сообществе. Это демонстрирует миру, что попытки США связать республику далеки от успеха.

Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября в Восточном военном округе России. К участию были приглашены тринадцать стран, включая Китай и Индию.

Отвечая на вопрос о присутствии Нью-Дели, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Соединенные Штаты обеспокоены участием какой бы то ни было страны в российских учениях, пока продолжается спецоперация на Украине. Но, разумеется, каждый вправе принимать самостоятельные решения. На этом я закончу", — сообщает Economic Times, индийское СМИ.

Участие таких стран, как Китай и Индия, в стратегических учениях "Восток-2022" — это их "суверенное решение". И по сравнению с теми военными учениями с условными противниками, которые проводит Америка, СКШУ "Восток-2022" — это обычные военные взаимообмены между разными государствами. Вашингтон не в том положении, чтобы указывать пальцем и обвинять страны-участницы.

Соединенные Штаты провели гораздо больше совместных военных учений со своими союзниками вокруг КНР без согласия Пекина. По этой логике Китай должен быть "обеспокоен" гораздо сильнее, чем Америка.

В начале августа сообщалось, что в октябре США примут участие в совместных военных учениях с Индией в регионе, находящемся менее чем в 100 километрах от ее границы с Китаем, с очевидным намерением "создать напряженность". Теперь же, когда Нью-Дели планирует военные учения с Россией, Америка выразила "обеспокоенность". Этот резкий контраст может служить еще одним примером, демонстрирующим двойные стандарты США, при которых критерии правильного и неправильного полностью определяются самим Вашингтоном.

На самом деле США всегда волновала позиция Нью-Дели, и их озабоченность по поводу участия страны в военных учениях с Россией — всего лишь демонстрация, сказал Сун Чжунпин, военный эксперт и телекомментатор из материкового Китая. Господин Сун отметил, что Америка активизировала усилия по перетягиванию Индии на свою сторону, надеясь на улучшение отношений между государствами и на усиление ее роли в многостороннем или двустороннем механизме их сотрудничества, таком как QUAD. Они рассчитывали, что Нью-Дели станет важной пешкой в Индо-Тихоокеанской стратегии США. Однако Индия как крупная держава не может слепо следовать за Штатами.

Тесные связи Нью-Дели с Москвой расстраивают США. В частности, Вашингтон был разочарован тем фактом, что Индия не ввела вслед за ним санкции и не осудила Россию из-за украинского кризиса. Штаты также встревожены тем, что более тесные связи между этими двумя странами помешают развитию их собственной Индо-Тихоокеанской стратегии. В результате Вашингтон стал очень чувствителен к любым взаимодействиям между ними.

Участие Индии в совместных военных учениях, организованных как США, так и Россией, лишний раз доказывает, что попытки Америки добиться ее расположения не увенчались успехом. Нынешняя стратегия Нью-Дели по-прежнему заключается в поддержании баланса между Россией и США. Это может помочь этой южноазиатской стране получать выгоды от обеих сторон, не оскорбляя ни одну из них, и сохранять свою независимую политическую позицию. Но Вашингтон будет продолжать принимать желаемое за действительное, пытаясь превратить Индию в верного союзника, такого как Япония или Австралия.

Кроме того, заметно, что, хотя и Пекин, и Нью-Дели намерены участвовать в стратегических учениях "Восток-2022", заявления США и некоторых европейских стран на этот счет звучат совершенно по-разному. Говоря об Индии, Вашингтон, несмотря на "обеспокоенность", признал, что "каждая страна-участница имеет право принимать собственные решения". Но что касается Китая, то некоторые западные политики безосновательно заклеймили китайско-российское сотрудничество как "подрывающее глобальную безопасность". Кто-то даже выразил неоднократные "опасения" по поводу того, что Пекин и Москва могут создать формальный военный союз.

"Из различных сюжетов видно, что в центре внимания США и Европы, особенно первых, на самом деле не участие Китая и Индии в военных учениях, а геостратегические соображения", — сказал The Global Times Лань Цзяньсюэ, директор Департамента Азиатско-Тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований. Пока Пекин и Москва считаются "главными угрозами", Запад в полной мере использует почти любую возможность, включая стратегические учения "Восток-2022", чтобы подорвать их тесные отношения. Это ясно отражает искаженное восприятие Вашингтоном китайско-российских связей.

Однако, поскольку США пытаются перетянуть на свою сторону Индию, заявления Вашингтона об участии Нью-Дели в военных учениях гораздо мягче. Это потому, что Америка не хочет подталкивать Индию в противоположном направлении.

Из тонкой разницы в высказываниях Вашингтона можно сделать вывод, что Соединенные Штаты и Европа мыслят и ведут себя опираясь исключительно на географические соображения.

Редакционная статья

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Украина
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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