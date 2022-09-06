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Независимое военное обозрение

Президент увеличил численность Вооруженных сил России

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У псковских и рязанских десантников прибавилось боевых наград в ходе спецоперации. Фото с сайта Министерства обороны РФ
У псковских и рязанских десантников прибавилось боевых наград в ходе спецоперации. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Армейские ряды растут на фоне спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации», вступающий в силу с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в день подписания, 25 августа. Согласно указу № 575, войска будут насчитывать 2 039 758 человек, включая 1 150 628 солдат и офицеров. Это выше сегодняшней цифры на 137 тыс. человек. Согласно предыдущему аналогичному указу, с января 2018 года общая численность вооруженных сил (ВС) была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих. Указ увязан с проектом плана деятельности Минобороны РФ на 2019–2025 годы, который предусматривает увеличение количества контрактников к концу 2025 года до 475,6 тыс. человек. Армия по-прежнему будет формироваться из граждан России – как подписавших контракты с военным ведомством, так и на основе призыва. Число контрактников в войсках впервые за всю историю ВС РФ превысило число срочников по итогам 2015 года: тогда соотношение было 352 тыс. против 297 тыс. человек. В войсках насчитывалось около 270 тыс. офицеров, мичманов и прапорщиков.

Офицерский корпус оценивался примерно в 200 тыс. – эту цифру в апреле 2015 года приводил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Несмотря на предстоящее увеличение, численность Российской армии существенно уступает соответствующим показателям советского периода. Так, на момент распада СССР в армии было около 3,8 млн военнослужащих (без учета гражданского персонала). После раздела Советского Союза на территории России продолжали нести военную службу, по разным оценкам, от 2,5 млн до 2,8 млн человек.

За годы правления Бориса Ельцина численность ВС РФ упала до рекордного минимума – 1 млн. Первый шаг к повышению этой цифры был сделан в 2005 году, тогда увеличение составило 13%. Число солдат и офицеров в январе следующего года составило 1 млн 134,8 тыс., а общая численность ВС РФ (с учетом гражданского персонала) – чуть более 2 млн.

Нынешнее увеличение численности происходит на фоне специальной военной операции на Украине. Противостоящая российским войскам и ополченцам Донбасса украинская армия имеет численность около миллиона человек. Эту цифру озвучил президент Владимир Зеленский. Независимые эксперты считают, что она сильно, раза в два, завышена из-за трудностей с практическим привлечением граждан Украины на военную службу – много уклонистов.

При этом они ведут речь не только о ВСУ, но и о других силовых структурах, включая формирования территориальной обороны, националистические батальоны и вооруженные отряды в системе Министерства внутренних дел.

Между тем, судя по поступающим из Украины данным, после освобождения агломерации Северодонецк–Лисичанск, на протяжении августа линия фронта в районе проведения спецоперации оставалась более-менее устойчивой. Обе стороны стремятся сформировать резервы для последующего наступления. Однако обстрелы и артиллерийские дуэли вдоль всей линии фронта не только не прекращаются, а идут с высокой интенсивностью.

В последнюю неделю августа поступали сообщения о неоднократных обстрелах украинской артиллерией атомной электростанции в городе Энергодаре, контролируемом российскими войсками.

Наблюдается активизация боевых действий с атаками и контратаками противоборствующих сил в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В последнюю неделю августа поступали сообщения о неоднократных обстрелах украинской артиллерией атомной электростанции в городе Энергодар, контролируемом российскими войсками. В районе границы Николаевской и Херсонской областей российские десантники заняли Благодатное и отбили контратаки украинских военных.

Согласно информации, прозвучавшей на брифинге министерства обороны РФ при попытке наступления ВСУ потерпели разгром на Николаево-Криворожском и других направлениях. За последние дни августа на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих.


Владимир Карнозов

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