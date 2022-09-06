Африканские страсти Эмманюэля Макрона

Париж ревнует Черный континент к Москве и Пекину

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время недавнего многодневного турне по африканским странам заявил в столице Камеруна Яунде, что «присутствие России на континенте вызывает беспокойство». И добавил, что африканцы должны сделать ставку на Францию и Европу в области экономического сотрудничества.

ВСЕ БЕДЫ СВАЛИТЬ НА РОССИЮ

По мнению Макрона, действия России на Африканском континенте не являются обычным сотрудничеством. Это «гибридное присутствие», осуществляемое под лозунгами «помощи ослабленным политическим силам (чтобы извлечь из этого выгоду), либо ополченцам, не имеющим легитимности». Еще неизвестно, какой ответ мы дадим этому российскому присутствию, отметил французский президент. Но «Франция сделает все, чтобы эта схема не распространялась слишком сильно, потому что я не верю, что она хороша для африканских народов».

Президент Макрон не скрывал, что его раздражает рост авторитета Москвы в бывших французских колониях. Этот рост, по его мнению, вызван тем, что «Россия распространила здесь много ложных новостей и дополнила свое присутствие боевиками Вагнера» (имеется в виду частная военная компания «Вагнер». – В.И.)».

Показательно, что Макрон выбрал Камерун в качестве первой страны своей африканской поездки. После того как Россия фактически вытеснила Францию из Мали, схожие процессы, по мнению Парижа, наблюдаются по всей бывшей франкофонной Африке. Особенно встревожил Макрона визит в Москву 12 апреля Джозефа Бети Ассомо, министра обороны Камеруна, когда стороны подписали соглашение в сфере обороны и безопасности. После этого военный министр Франции Себастьян Лекорню и другие официальные представители Парижа настойчиво желали с Ассомо встретиться, чтобы донести до него свои тревоги относительно подобного «политического адюльтера».

В связи с этим французская пресса цитирует мнение своих же неназываемых дипломатов: «Они (русские) нацелены на Камерун, стратегический перекресток с выходом в Гвинейский залив и во внутренние районы Африки… Кремль использует министра обороны Камеруна и его подчиненных, чтобы расширить свое влияние. Россия ежегодно обучает от 100 до 150 его офицеров и унтер-офицеров в своих военных училищах. Мы должны активизировать наше военное сотрудничество, если не хотим, чтобы Яунде оказался в российской орбите».

Не случайно и то, что в Камерун собирался отправиться необычный посол Франции неназываемый «четырехзвездочный генерал», чьей задачей будет противодействовать такому сценарию.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ВМЕСТО ВОЕННОЙ ПОМОЩИ

Добиваться же увеличения влияния своей страны в Африке вообще и в Камеруне в частности президент Макрон намеревается через «уделение всего своего внимания африканской молодежи, возобновление более тесного экономического сотрудничества и помощи африканским странам в развитии своего суверенитета».

Однако с самого начала своего визита в Камерун Макрон стал мишенью местных журналистов, задавших ему много неудобных и неприятных вопросов. В частности, их интересовали причины заметного ухудшения качества жизни камерунцев за последние годы и что намеревается делать былой гарант камерунской безопасности в лице Парижа для исправления этого.

Макрон пытался объяснить произошедшее последствиями коронавирусного кризиса, усиленными «вторжением России на Украину» (Роскомнадзор считает такие формулировки не соответствующими действительности). Что, по логике Макрона, привело к дефициту продовольствия на континенте и росту цен на практически весь спектр товаров. Примечательно, что на совместной пресс-конференции Эмманюэля Макрона и его камерунского коллеги Поля Бийи президент Франции посетовал: «Вторжение в Украину проверяет нашу экономику».

В связи с этим камерунцы задали ему еще один «скользкий» вопрос: почему Франция так оперативно помогает в военном отношении такой стране, как Украина, а не африканским государствам?

Задан он был не случайно. Камерун уже более десяти лет страдает от ударов боевиков запрещенной в РФ джихадистской организации «Боко харам». И борьба против боевиков ведется с переменным успехом. Причем Париж до сих пор не проявлял даже намека на готовность помочь справиться Яунде с этим вызовом. Напротив, это делала Россия.

На этот вопрос Эмманюэль Макрон ответил: «Суверенитет украинской территории был нарушен, и было бы некоторым лицемерием сравнивать ситуацию в Африке и Украине. Поскольку в последнем случае речь идет о настоящей войне, тогда как в первом случае ее нет. Я не вижу ни одной африканской страны в такой ситуации. И я напоминаю, что Франция, возглавляемая еще Франсуа Олландом, помогла малийским властям в 2013 году. В Африку мы направили не только оружие, но и войска, чтобы остановить террористов, направляющихся в Бамако».

Также президент Макрон заверил, что «Франция не намерена напрямую вмешиваться в украинский конфликт, а лишь намерена помочь Украине противостоять российскому наступлению».

Судя по реакции камерунцев, они были весьма удивлены таким ответом. И это понятно: камерунцев интересуют не Украина и даже не близкое от них Мали, а судьба их собственной страны. Во всяком случае, никаких гарантий того, что Макрон направит свои войска бороться с «Боко харам», они не получили.

Еще один острый вопрос подняли местные историки с подачи группы камерунских политических партий. Они потребовали открыть французские архивы для изучения подробностей совершения подданными Парижа «колониальных преступлений».

Речь идет о событиях 1940–1960-х годов, когда французские власти жестоко расправлялись с боровшимися против них партизанами Союза народов Камеруна – политической партии левого толка. В итоге Макрону пришлось дать обещание «как можно быстрее» открыть запрашиваемые камерунцами архивы для «общей группы французских и камерунских историков».

В итоге Макрону не удалось убедить камерунцев, что причины глобального продовольственного кризиса вызваны «войной, затеянной Россией». Напротив, камерунская пресса транслирует в этой связи заявления, сделанные главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Уганде в ходе совершаемого им параллельного африканского турне. Лавров заявил, что именно западные санкции против России ударили рикошетом по всему миру. И Камерун не стал исключением: галопирующая инфляция, проблемы с логистикой, внутренняя нестабильность.

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ БЕГ НА МЕСТЕ

Далее у президента Франции был запланирован визит в Гвинею-Бисау, которую он только что провел в руководители могущественного экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). А также в Бенин, подвергающийся все чаще ударам джихадистов, этой стране Макрон обещал прямую военную помощь. Впрочем, ситуация в этих африканских странах немногим лучше, чем в Камеруне. И Парижу придется потратить колоссальные ресурсы, военные и материальные, чтобы хотя бы удержать под своим относительным контролем остатки своей колониальной империи. Причем даже большие военные и финансовые вливания не гарантируют ему получение ожидаемого результата. А пока что Эмманюэль Макрон пытается продемонстрировать готовность поспособствовать африканским странам в решении проблем. Цель ясна: восстановить связи со столицами Африки. В противном случае Франция потеряет влияние на континенте и, как следствие, на международной арене.

Сможет ли Макрон «остановить» Россию и Китай? Игра обещает быть сложной для него. Во всяком случае, это относится к одной из главных его целей – «обеспечить более прочную пожизненную связь с африканскими армиями». Между тем Францию фактически уже «подвинули» на африканском рынке военно-технического сотрудничества.

Впрочем, Макрон привез с собой и «печеньки», способные заинтересовать африканцев. Среди них проект FARM («Миссия по устойчивому развитию сельского хозяйства»), созданный G7, Европейским союзом и Африканским союзом. С помощью этого проекта Запад рассчитывает минимизировать проблему голода в Африке, чтобы не допустить усиления отсюда миграционных процессов на территорию Европы.

Но и это еще не все. Камерун обладает серьезными запасами нефти и газа. И Макрон в том числе за счет камерунских ресурсов рассчитывает снизить энергетическую зависимость от России.

Проблема состоит в общем снижении французской экономической привлекательности для Африки. Так, французские компании теперь занимают лишь 10% экономики страны по сравнению с 40% в 1990 году. Дело в том, что экономику большинства африканских государств фактически захватил Китай.

Не случайно Макрон, помимо ритуальных обвинений в адрес России, выделил и Китаю место в своих речах. Указав, что Пекину принадлежит 60% государственного долга Камеруна, французский президент сделал угрожающее заявление: «Мы не можем согласиться с тем, что компании из других частей мира считают, что здесь все возможно». При этом главными экономическими конкурентами Франции в Африке вообще и в Камеруне в частности являются, помимо Китая, вовсе не Россия, а Германия, Турция и Индия, с которыми ей придется сильно «потолкаться локтями» для достижения поставленных целей.

ВОЕВАТЬ НЕЧЕМ И НЕ ХОЧЕТСЯ

Другая проблема Парижа состоит в том, что лояльные ему режимы, в том числе и правящий в течение 40 лет в Камеруне Поль Бийи, вступили в жесткие конфликты со своим населением. И неспособность Бийи побороть «Боко харам» и «англоязычных сепаратистов» является лишь одним из последствий этого.

В этих условиях Парижу придется выбирать стратегию лавирования, чтобы, с одной стороны, сохранить остатки своего политико-экономического влияния на Африканском континенте. А с другой стороны – наладить отношения с оппозицией, противостоящей правящим в бывших французских колониях режимам. По сути, Макрон в ходе своего визита пытался оказать политическое давление на страны, взаимодействующие с Россией и Китаем. Но он слишком мало привез «печенек», чтобы африканцы порвали с ними связи. Во всяком случае, оградить рост влияния Пекина в экономике африканских стран невозможно физически. Поскольку зачастую он предлагает им в несколько раз более дешевые товары, нежели французские – при одновременном улучшении их прежде сомнительного качества.

В этих условиях Париж, конечно, может прибегнуть к своему старому методу управления франкофонной Африкой путем свержения неугодных режимов. Но делать это в условиях все более активной политики многочисленных конкурентов становится все сложнее. Особенно в условиях резкого обострения джихадистского вызова.

Между тем попытки Макрона связать себя обязательствами помогать одновременно украинскому режиму и африканским странам могут сыграть с ним злую шутку. Во всяком случае, пока Франция явно не готова к продолжительным боевым действиям, пусть и ограниченного характера, одновременно на Африканском и Европейском континентах.

И горькая правда состоит в следующем. Что бы ни предпринял президент Макрон против России и Китая, проблема состоит вовсе не в их «происках», а в ослаблении самой Франции. Следствием чего и служит утрата ею прежних позиций в мире вообще и в Африке в частности.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.