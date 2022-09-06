Су-34: быстрый и беспощадный

Базовый самолет фронтовой авиации проходит проверку боем

Российские ВКС получат новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Контракт на поставку самолетов подписан на международном форуме «Армия-2022». Подписи под соглашением поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и вице-президент Объединенной авиационной корпорации Александр Бобрышев.

До 2027 года в рамках уже заключенных контрактов Минобороны планирует получить 76 модернизированных Су-34М новой постройки. А включая самолеты в рамках нового контракта, общая численность их в Военно-космических силах России может превысить 200 единиц. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия – ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Проработки по двухместной ударной модификации Су-27 велись в ОКБ Сухого с начала 1980-х, при этом первоначально самолет рассматривался как модификация спарки Су-27УБ. Официально работы по созданию двухместного истребителя-бомбардировщика заданы постановлением правительства от 19 июня 1986 года. В ОКБ новый самолет получил заводское обозначение Т-10В.

В мае 1988 года состоялась защита эскизного проекта самолета. Наряду с традиционной компоновкой кабины по типу Су-27УБ с тандемным размещением летчиков здесь впервые был представлен альтернативный вариант с посадкой пилотов «рядом».

Этот вариант был выбран в качестве основного. Новая компоновка позволила обеспечить экипажу повышенную комфортность. Высота кабины в закресельной части позволяет летчику встать в полный рост, посадка экипажа осуществляется с помощью встроенной стремянки через нишу передней опоры шасси и эксплуатационный люк в задней стенке кабины.

Основными особенностями истребителя-бомбардировщика являются: большая боевая нагрузка и широкая номенклатура управляемых авиационных средств поражения, усиленная конструкция планера и шасси, увеличенный запас топлива, система дозаправки топливом в полете, повышенная боевая живучесть (бронирование кабины и жизненно важных систем, повышение взрывобезопасности), мощный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, включающий многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) с фазированной антенной решеткой, встроенную оптико-локационную станцию и комплекс средств радиоэлектронного подавления, современную систему индикации в кабине экипажа.

Руководителем темы 10В был назначен Роллан Мартиросов, рабочий проект по самолету выполнен в 1987–1988 годах. Первый опытный самолет Т10В-1 построен в опытном производстве ОКБ в 1989–1990 годах на базе серийного самолета Су-27УБ.

Первый полет на нем выполнил летчик-испытатель ОКБ Анатолий Иванов 13 апреля 1990 года. Серийное производство самолета организовано на Новосибирском авиационном производственном объединении (НАПО) им. Чкалова, где выпускались самолеты семейства Су-24. Первый предсерийный образец самолета построен в конце 1993-го, первый полет на нем выполнили 18 декабря 1993 года летчики-испытатели ОКБ Игорь Вотинцев и Евгений Ревунов.

В июне 1995 года под обозначением Су-32 самолет впервые был продемонстрирован за рубежом на авиасалоне в Ле-Бурже. Летом 1999 года на Су-32 установлено семь мировых рекордов по подъему груза на высоту.

В июне 2003 года успешно завершен первый этап государственных испытаний самолета.

Первый полет серийного Су-34 состоялся 12 октября 2006 года с аэродрома НАПО. Самолет пилотировали летчики-испытатели Евгений Рудакас и Рустем Асадуллин. 20 марта 2014 года Су-34 был принят на вооружение ВВС РФ.

В перспективе Су-34 должен стать базовым ударным самолетом фронтовой авиации ВКС РФ и полностью заменить в строю самолеты типа Су-24 и Су-24М.

БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для активного противодействия РЛС наведения противника в случае своего обнаружения Су-34 оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который уменьшает вероятность поражения самолета системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Оснащение близко к оснащению спецсамолетов РЭБ. Мощность комплекса РЭБ на Су-34, по оценке западных экспертов, примерно аналогична уровню оборудования самолетов EF-111A и EA-18G. Комплекс РЭБ Су-34 имеет приемники облучения внешней РЛС и может использовать модули РЭБ «Хибины» (изделие Л-175В) или Л005-С «Сорбция-С».

Для огневого поражения РЛС систем ПВО противника Су-34 может использовать ракеты Х-58, Х-15П, Х-31П на дальностях до 120–160 км и Х-31ПД на дальностях 180–250 км.

Самолет оборудован системой автоматического пожаротушения, а также средствами дублирования и экранирования всех систем. Топливные баки защищены от пожара и взрыва за счет заполнения пенополиуретаном с открытыми ячейками. Технология базируется на изоляции топлива от воздуха за счет эффекта капсулирования, что препятствует образованию горючей паровоздушной смеси при повреждении топливных баков.

Кабина самолета, расходный топливный бак и двигатели защищены титановой броней, общий вес ее 1480 кг. Для сравнения: у последних модификаций Су-25 общий вес брони 1100 кг.

На самолете стоит авиапушка ГШ-301. Калибр 30 мм, боекомплект 180 снарядов. При скорострельности в 1800 выстрелов в минуту боекомплект расходуется за шесть секунд.

Самолет оборудован прицельным комплексом, который позволяет производить поиск и поражение целей с помощью радиолокационной системы. Одной из систем комплекса является оптическая система «Платан», с помощью которой происходит наведение на цель ракет «воздух–земля» типа Х-29Л, управляемых бомб КАБ-500-Л и КАБ-1500-Л с лазерными головками самонаведения (ГСН), требующими подсветки цели. Версии ракеты Х-29Т и бомб КАБ-500Кр не требуют дальнейшего наведения комплексом Су-34 после получения начальных координат цели, наведение далее происходит через распознавание телекамерой в ГСН.

Применяемый для поражения обычными средствами (обычные (неуправляемые) бомбы, неуправляемые ракеты) прицельный комплекс самолета обеспечивает точность, сопоставимую с применением дорогостоящего высокоточного оружия. Такая эффективность применения обычных средств поражения отмечена экспертами НАТО на основе опыта применения Су-34 в Сирии.

Теми же экспертами НАТО отмечается сравнительно низкая стоимость бомбардировок по сравнению с использованием управляемых бомб. Стоимость бомб типа BGL составляет около100 тыс. долл. за единицу, их российский аналог КАБ-500С стоит около 3 млн руб., что в среднем втрое дороже обычной бомбы. Большие запасы обычных бомб, оставшиеся в наследство от СССР, позволяют снизить стоимость высокоточного боевого применения Су-34.

Возможности самолета позволяют применять бомбы и ракеты номенклатуры НАТО с использованием производимого Уральским оптико-механическим заводом им. Яламова (УОМЗ) по лицензии французской Thales Group модуля Damocles. Модуль позволяет применять высокоточные системы поражения стандартов НАТО. Разработка модуля в сотрудничестве с Thales Group была вызвана необходимостью исполнения контракта с Малайзией на поставку Су-30, а позднее предусмотрена для применения на Су-34.

Модуль, выполненный в варианте подвесного контейнера, позволяет применять управляемые бомбы серии BGL, обнаруживать оптическими средствами бронированную технику на дальности до 27 км, управлять наведением по лазерному каналу управляемых бомб и ракет на дальности до 16 км. Помимо использования номенклатуры боеприпасов НАТО, технологии Damocles приспособлены к применению российских боеприпасов.

Су-34 несет вдвое большую бомбовую нагрузку, чем Су-24М. При этом Су-34 обладает маневренностью, как у истребителя, что позволяет ему быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке или уклонении от нее. Немаловажным фактом являются большой боевой радиус (600–1130 км).

РЛС Су-34 позволяет эффективно обнаруживать цели типа «танк» и выполнять задачу по их уничтожению, с которой большинство других типов бомбардировщиков с трудом справляется. Таким образом самолет может выполнять функцию штурмовика. Также самолет способен использовать противокорабельные крылатые ракеты Х-35 и авиационные ракеты Х-59. В дополнение к ним возможно использовать противорадиолокационные ракеты Х-31А.

Взаимозаменяемость многих агрегатов с семейством самолетов СУ-27 упрощает производство, обслуживание, ремонт и стоимость фронтового бомбардировщика.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ–СИРИЯ–УКРАИНА

Впервые Су-34 применялся в ходе пятидневной войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Самолет использовался для прикрытия действий ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с системами грузинской противовоздушной обороны (ПВО).

Основными задачами РЭБ являлись выявление систем и средств управления войсками и оружием ВС Грузии; их радиоэлектронное подавление; радиоэлектронная защита своих систем и средств управления войсками и оружием, а также противодействие техническим средствам разведки. В частности, для подавления радиоэлектронных средств (РЭС) Су-34 ставил помехи из боевых порядков, что не позволяло ЗРК Грузии успешно проводить отстройку от помех.

По наиболее опасным РЭС зенитно-ракетных комплексов «Бук» и С-125 Су-34 наносил удары противорадиолокационными ракетами (ПРР). Контейнер активных помех групповой защиты Су-34 показал в ходе ведения боевых действий высокую эффективность. В ходе боевого применения Су-34 уничтожил ключевую грузинскую РЛС 36Д6-М у села Шавшвеби под Гори.

По утверждению очевидцев конфликта, в нем участвовали два самолета Су-34 (бортовые номера 01 и 46). Первый занимался радиоэлектронной борьбой, ставил помехи с помощью встроенных блоков и крыльевых контейнеров РЭБ, а второй обстреливал аэродромы, средства ПВО Грузии, РЛС с помощью ПРР.

Как говорится в книге Андрея Фомина «Су27. История истребителя», аппаратура бортового комплекса обороны (БОК) самолета предназначена для регистрации облучения самолета РЛС противника и предупреждения об этом экипажа, постановки пассивных и активных помех в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

На самолете установлены станции предупреждения об облучении СПО-15 «Береза» и устройство выброса пассивных помех: ложных тепловых целей и дипольных отражателей – АПГТ-50 с 96 патронами калибра 50 мм.

Антенны станции предупреждения об облучении размещены на боковой поверхности воздухозаборников и в хвостовой части самолета. Блоки устройств выброса пассивных помех расположены в хвостовой части самолета в районе сопел двигателей: в кормовом «ласте» (по 14 трехпатронных блоков в левой и правой его половинах) и центральной хвостовой балке (4 трехпатронных блока).

Самолет может комплектоваться станцией активных радиолокационных помех «Сорбция», размещаемой в двух контейнерах на законцовках консолей крыла вместо пусковых устройств ракет «воздух–воздух».

На самолетах Су-35, Су-37 и Су-34 устанавливаются модернизированные бортовые комплексы обороны, включающие станцию радиотехнической разведки, теплопеленгатор, устройство выброса пассивных помех и станцию активных радиолокационных помех. Управляет бортовым комплексом обороны бортовой цифровой вычислитель.

Во время военной операции России в Сирии шесть самолетов применялись с 30 сентября 2015 года. Первые удары с высоты 5000 м были нанесены по объектам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Мадан-Джадид и Ракка; в результате командный пункт боевиков и инфраструктура для подготовки террористов были полностью уничтожены.

С 16 августа 2016 года по договоренности с правительством Ирана авиационной группой российских ВКС стал использоваться аэродром Хамадан, на который были перебазированы Су-34 и Ту-22М3 из Южного военного округа. По договоренности с правительствами Ирана и Ирака группа выполняла боевые вылеты с аэродрома Хамадан через территорию Ирака для нанесения ударов по объектам ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ). Прикрытие самолетов группы выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С с авиабазы Хмеймим в Сирии.

Су-34 активно применяется на Украине. Самолеты, оснащенные подвесными контейнерными комплексами радиолокационной разведки УКР-РЛ «Сыч» в радиолокационной (УКР-Л), радиотехнической (УКР-РТ) и оптико-электронной (УКР-ОЭ) модификациях, способны обнаруживать и классифицировать колонны украинской бронетехники на удалении 150–170 км.

Этот же перечень разведывательных контейнеров обеспечит и своевременное вскрытие позиций поставленных ВСУ перспективных ЗРК NASAMS/-2, способных функционировать в скрытном (пассивном) режиме по целеуказанию от сторонних средств разведки Объединенных ВВС НАТО и переброшенных для прикрытия действий украинских формирований на херсонском операционном направлении.

В настоящее время подтвержденных Минобороны РФ потерь Су-34 нет. Именно в спецоперации на Украине Су-34 может максимально показать и реализовать свои сильные стороны: точность и живучесть, что недоступно уже ни Су-24М, ни Ту-22М. Отрадно видеть, что в распоряжении наших ВКС есть такой самолет.

Валерий Агеев

Валерий Владимирович Агеев – историк авиации, журналист.