Война закончена, но бедствия остались

Американские морпехи и норвежские солдаты фильтруют беженцев в кабульском аэропорту «Хамид Карзай», август 2021 года. Фото с сайта www.dvidshub.net.

США могут подвергнуться террористическим атакам из Афганистана

Ликвидация ЦРУ Аймана аз-Завахири, преемника бен Ладена, в результате удара беспилотника 31 июля этого года и предстоящая годовщина вывода американских войск с территории Афганистана дали повод к появлению в заокеанской прессе рассуждений экспертов об итогах прекращения двадцатилетней войны Америки и об исходящих от Кабула террористических угрозах.

БАЙДЕН БЫЛ ПРАВ?

Джеймс Кук, профессор Военно-морского колледжа США, на сайте аналитического издания The National Interest опубликовал статью «Будет ли Америке лучше без Афганистана?».

«Хотя я согласен с трезвой оценкой председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что двадцатилетние усилия закончились «стратегическим провалом», я считаю, что Байден поступил правильно, прекратив военные операции Соединенных Штатов и не передав решение своему преемнику», – пишет профессор Кук.

Он признает, что вместо упорядоченного вывода войск администрация Байдена допустила ряд катастрофических ошибок во время спешной капитуляции. Ошибки стали следствием предположений о способности афганских национальных сил безопасности отразить быстрый захват движением «Талибан» (запрещено в РФ) территорий по всей стране. Афганский президент Ашраф Гани просто сбежал из Кабула.

Администрация Байдена подверглась резкой критике со стороны ряда европейских лидеров как ненадежный партнер в области безопасности, которому не хватает политической воли и стратегического терпения для выполнения своих обязательств. Некоторые союзники по НАТО выразили обеспокоенность по поводу единства и эффективности Североатлантического союза в будущем. Бывший генеральный секретарь альянса лорд Джордж Робертсон заявил, что решение Байдена об одностороннем выводе войск ослабляет НАТО, поскольку принцип «вместе входим, вместе выходим» не был применен. The Wall Street Journal опубликовал редакционную статью «Как Байден сломал НАТО», где привел мнения европейских лидеров, которые осудили Белый дом за отсутствие консультаций с ними и оценили ущерб, причиненный блоку односторонним выводом американских войск.

«Недооценивать стратегическое влияние этой критики как на партнеров, так и на противников. Но администрация Байдена заслуживает похвалы за то, что правильно сопоставила продолжение усилий США в Афганистане с другими вызовами безопасности, которые затрагивают национальные интересы Америки. К ним относятся стратегическое соперничество с другими государствами, киберугрозы и эффективное реагирование на глобальную пандемию, которая сильно нарушила глобальные цепочки поставок и экономическую деятельность», – пишет профессор Кук.

Оправдывая свое решение о выводе войск, Джозеф Байден заявил, что США отправились в Афганистан «не для того, чтобы переустроить эту страну». США собирались «поймать террористов, которые напали на нас 11 сентября», свершить правосудие над Усамой Бен Ладеном и «снизить террористическую угрозу, чтобы не дать Афганистану стать базой, откуда могут продолжаться атаки».

Кук считает, что администрация Байдена может предпринять шаги для смягчения угрозы терроризма в Афганистане. США могут усилить давление в связи с уничтожением Завахири и потребностью талибов в международной финансовой поддержке и международном признании. Недавно Агентство США по международному развитию (USAID, организация признана нежелательной в РФ) объявило о выделении 80 млн долл. на продовольственную безопасность и снабжение афганцев провизией.

Отдав приказ о выводе войск, Байден закрыл главу о военной экспансии Америки в Афганистане. А предстоящая годовщина дает время для уроков, извлеченных из долгой войны. Сегодня внимание Белого дома должно быть сосредоточено на текущих и будущих вызовах США.

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Почти одновременно с профессором Куком другой специалист, директор программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Сет Джонс на том же сайте объявил, что террористические угрозы Афганистана для Америки продолжают расти. Неспособность улучшить позиции в борьбе с боевиками подвергает США и их партнеров риску террористических атак.

Джонс отметил, что после вывода американских войск из Афганистана администрация Байдена сталкивается со сложной задачей. Недавнее уничтожение в Кабуле очередного лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) ударило по главному врагу Америки. Но тесные отношения талибов с боевиками «Аль-Каиды» и превращение Афганистана в убежище террористов с разных концов света вынуждает США пересмотреть стратегию борьбы с терроризмом.

Ныне Афганистан – единственная страна в мире, имеющая тесные рабочие отношения с «Аль-Каидой». По оценке Совета Безопасности ООН, руководство «Аль-Каиды» играет консультативную роль при талибах. Даже место, где был убит Завахири – конспиративная квартира помощника Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел правительства талибов, – подчеркивает близость между талибами и «Аль-Каидой».

По данным Разведывательного управления Минобороны США, «Аль-Каида» пока не имеет возможности осуществлять террористические атаки на территории США. Но есть ряд тревожных событий, на которые должны обратить внимание официальные лица США и стран Запада.

Во-первых, «Аль-Каида» и ее местный филиал «Аль-Каида на Индийском субконтиненте» (AQIS) продолжают действовать в Афганистане. AQIS насчитывает до 400 боевиков. После уничтожения Завахири лидеры талибов, которые пришли в ярость от этой акции Америки, могут предоставить «Аль-Каиде» больше пространства для маневра.

Еще до проведения карательной акции ЦРУ эксперты Центрального командования ВС США сообщали, что талибы скорее всего ослабят ограничения в отношении «Аль-Каиды» и предоставят ее боевикам большую свободу передвижения, возможность обучаться и восстанавливать свой потенциал для проведения террористических операций.

Во-вторых, Афганистан является местом дислокации для множества других террористических группировок, таких как «Исламское государство – провинция Хорасан» (ИГИЛ-К, запрещено в РФ). В докладе Минобороны США говорится, что ИГИЛ-К «остается главной террористической угрозой в Афганистане, в стране действуют около 2000 боевиков». С момента ухода США из Афганистана ячейка боевиков, возглавляемая Санауллой Гафари (псевдоним Шахаб аль-Мухаджир), совершила сотни нападений в стране. Целью ИГИЛ-К остается использование Афганистана в качестве базы для расширения своего присутствия в регионе и создания панисламского халифата.

В Афганистане существует множество других террористических группировок, таких как «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП) и «Джамаат Ансарулла» (обе запрещены в РФ). ТТП насчитывает от 3 до 4 тыс. боевиков в Афганистане, что делает ее одной из крупнейших местных террористических групп. В стране также действует более дюжины антиталибских группировок.

В-третьих, Талибан не в состоянии обеспечить Афганистан товарами и услугами. Из-за некомпетентности талибов и международных экономических санкций экономика Афганистана находится в руинах. По прогнозам, к концу 2022 года валовой внутренний продукт страны по сравнению с 2020-м (последним полным годом правления Ашрафа Гани) сократится на 34%. Гуманитарная ситуация также тяжелая: примерно 24.4 млн афганцев, то есть 59% населения, нуждаются в помощи.

Итак, ситуация в Афганистане вызывает тревогу из-за связей талибов с «Аль-Каидой», распространения террористических группировок и краха управления в Афганистане. В этих условиях США оставили себе мало вариантов.

КРАХ РАЗВЕДКИ

В отличие от других контртеррористических операций США после 11 сентября, у Вашингтона нет партнеров на местах в Афганистане. США работали различными силами в Ираке, с местными ополченцами в Ливии, с правительством, миссией Африканского союза и кланами в Сомали, с «демократическими силами» в Сирии. Но сегодня в Афганистане союзников у США нет.

У Америки также мало разведывательных возможностей в Афганистане. США закрыли свое посольство и резидентуру ЦРУ, когда вывели войска в августе 2021 года. Разведывательное управление Минобороны США и Агентство национальной безопасности (АНБ) потеряли большую часть своих возможностей по сбору разведданных.

Наконец, у США нет военных баз в регионе, чтобы использовать авиацию для сбора разведданных или для нанесения ударов. Соединенные Штаты вывели войска со всех баз в Афганистане. У них нет баз в Центральной и Южной Азии. Вместо них американцы вынуждены использовать авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая находится в 4 тыс. км от Кабула.

Нехватка партнерских сил, скудные разведданные и отсутствие баз серьезно затрудняют США проведение контртеррористических операций в Афганистане. Поэтому, считает Сет Джонс, США должны разработать мощную контртеррористическую структуру, которая должна действовать в двух основных направлениях.

Прежде всего она должна работать с местными силами внутри и за пределами Афганистана. Пентагон и ЦРУ имеют длительный опыт сотрудничества с местными афганскими силами, включая хазарейские, таджикские, узбекские и некоторые пуштунские ополчения.

Главной целью должно быть не свержение талибов, а сбор разведданных о террористических сетях в Афганистане. Потенциальные партнеры США – от сторонников Фронта национального сопротивления до Фронта свободы Афганистана – смогут предоставлять информацию о лидерах террористов, тренировочных лагерях и другой деятельности. Существует глубокая оппозиция Талибану среди пуштунских племен и более мелких племенных образований, которые спецслужбы США могли бы использовать в своих интересах.

Вторым направлением деятельности новой контртеррористической структуры должны стать переговоры о базах в регионе, особенно для организации разведки и наблюдения. США следует ускорить переговоры с Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и, возможно, Индией о размещении самолетов и беспилотников для наблюдения над афганской территорией.

Администрация Байдена уже начала эти обсуждения. Но они сопряжены со значительными трудностями. Разрешение американским военным или разведчикам летать на ударных самолетах слишком политически рискованно для многих правительств. А Россия уже выразила категорическое несогласие с намерением США создать военные базы в Центральной Азии.

Неспособность США улучшить свои контртеррористические возможности и позиции путем установления отношений с местными партнерами в Афганистане и ведения переговоров о дополнительных базах, утверждает Сет Джонс, подвергает США и страны Запада значительному риску атак боевиков. Американские спецслужбы прогнозируют, что «Аль-Каида» и «ИГИЛ-К» могут создать небходимые условия для проведения своих операций в конце 2022 или в течение 2023 года. Эта реальность делает крайне важным направлением антитеррористической деятельности США быстрое создание средств и методов противодействия боевикам.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»