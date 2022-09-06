Выставка трофеев: ядовитые змеи и кони-утопленники

Техника украинских войскне выдержала проверку спецоперацией

Выставка оружия, захваченного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, открылась в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2022». Те, кто не смог попасть на объект до окончания работы форума (21 августа), могут это сделать, посетив парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Отыскать строение под вывеской «Выставка вооружения» среди многочисленных объектов музейного комплекса поможет расположенный у входа бронетранспортер БТР-4Е с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вниманию публики представлено около 450 орудий убийства, которые использовались ВСУ и националистическими батальонами против населения Донецкой и Луганской Народных Республик. О некоторых образцах трофейного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) уже было рассказано в статье «Смертельная щедрость НАТО» («НВО» от 25.08.22).

КРЫТЫЙ ПАВИЛЬОН

Центральное место крытой экспозиции занимают обломки двухтонной ракеты 9М79–1 (серийный номер Ш91578) в варианте исполнения с кассетной боевой частью. Она используется в тактическом комплексе «Точка-У» советской разработки. Сегодня это самое дальнобойное ракетное оружие (дальность пуска до 120 км) в арсенале украинских националистов. В их распоряжении также имеется менее совершенный комплекс «Точка» с ракетами 9М79 (дальность до 70 км). Согласно данным расквартированного в Вашингтоне аналитического центра «Институт по изучению войны», из советских запасов Украине досталось до 90 пусковых установок и 700–900 ракет к ним.

Первый раз ВСУ применили «Точки» в боевой обстановке против защитников Саур-Могилы летом 2014 года. А затем регулярно использовали как по военным, так и гражданским объектам на территории Луганской и Донецкой областей, а с началом СВО – также на Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об очередном перехвате ракеты «Точка-У» близ Чернобаевки на Херсонщине говорилось в сводке Минобороны РФ от 27 августа.

Комплексы «Точка» и «Точка-У» стоят на вооружении трех ракетных бригад ВСУ. Среди недавних «подвигов» военнослужащих этих соединений – обстрелы Мариуполя, Мелитополя и Бердянска, включая размещенные поблизости от этих городов полевые госпитали.

Пожалуй, самая чудовищная и кровавая провокация – умышленный пуск 9М79–1 в апреле по Краматорску (город и тогда, и до настоящего времени находился под контролем ВСУ) с намерением выдать это преступление за действия «российских оккупантов». На изделие нанесли надпись «За детей» (на русском языке), якобы сделанную военнослужащими РФ. Отделяемая в полете головная часть ракеты ударила по городскому железнодорожному вокзалу, погубив 50 мирных жителей.

Однако националисты просчитались, допустив к месту падения разгонного блока ракеты слишком активных западных журналистов. На останках 9М79–1 те обнаружили серийный номер изделия (Ш91579), который однозначно указывал на его принадлежность украинским военным. А на вооружении Российской армии «Точек-У» нет: несколько лет назад их полностью заменили более современными комплексами «Искандер».

Российские ракетные войска и авиация ежедневно ведут поиск и уничтожение пусковых установок и других спецмашин, входящих в состав ракетных бригад ВСУ. Многие уже уничтожены, и националистам приходится искать им замену.

Для обстрелов Донецка и других населенных пунктов все чаще используют гаубицы М777 калибра 155 мм. Страна-разработчик – Великобритания, производственная линия – в США. Одна такая гаубица была захвачена в Лисичанске и сегодня размещается среди прочих экспонатов парка «Патриот» в Кубинке. А вместе с ней – осколочно-фугасные снаряды М107 и М795, а также активно-реактивные ERFB, способные пролететь до 30 км. Растущей популярностью среди украинских военных пользуются зажигательные снаряды. Ими, в частности, обстреливают села в Херсонской и Запорожской областях с целью поджога домов и посевов. Так, чтобы мирное население не могло ни спокойно жить, ни собирать выращенный урожай. Со своей стороны, временная военно-гражданская администрация освобожденных областей делает все возможное, чтобы помочь сельским жителям. Фермерам предоставляется (зачастую бесплатно) горючее для проведения посевных и уборочных работ, а закупка выращенного и собранного зерна ведется по внутрироссийским ценам.

Российская армия и народные милиции ДНР и ЛНР ведут ответный огонь по позициям украинских артиллеристов, используя самоходные гаубицы 2С7М «Малка» калибра 203 мм, самоходные и буксируемые системы «Мста» и «Гиацинт» калибра 152 мм и другие, способные посоревноваться с М777 по дальности и поражающей способности. К началу осени российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили практически всю первую партию «трех семерок» из ста единиц, поставленную из наличия Армии США.

Интересен и следующий факт. Расчет отечественной самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» может вести огонь по противнику, используя захваченные выстрелы к М777. На первый взгляд это невозможно, поскольку калибры отличаются: 152 и 155 мм. Но, как рассказал «НВО» начальник научно-исследовательской лаборатории МО РФ майор Максим Глазков, в России и Соединенных Штатах калибр оружия измеряется по-разному. У нас он определяется по внутренним полям нарезов, а за рубежом по внешним. Поэтому, когда собственный боекомплект расходован, расчеты «акаций» могут (в отличие от американцев) воспользоваться трофейными боеприпасами. Это можно рассматривать как дополнительный положительный «бонус» отечественных артиллерийских систем.

ВМЕСТО БОЯ – НА РЫБАЛКУ

Крытая экспозиция насчитывает несколько образцов автомобильной техники, переданных ВСУ странами Запада.

Американские бронеавтомобили HMMWV М998 и M1151 прибыли из Мариуполя. В отличие от аналогичных машина Армии США они вооружены пулеметами ДШК калибра 12,7 мм. Доработка проводилась для увеличения огневой мощи машины. Но в ходе боя M998 сам попал под обстрел донецких ополченцев: пули пробили корпус и остекление, экипаж спасся бегством. Если же не обращать внимание на пулевые отверстия и «лысую» резину, машина – как новая. Двигатель заводится, фары горят, садись за руль – и в путь.

Следующий экспонат – австрийская ремонтно-эвакуационная машина Pinzgauer 712, выпускалась с 1972 по 1990 год. На выставке представлена в медицинском исполнении. Этот вариант создавался как автомобиль скорой помощи для Вооруженных сил Австрии и Швейцарии. Масса – 3500 кг, грузоподъемность – 1500 кг. Малые габариты и полный привод от 90-сильного мотора на все шесть колес обеспечивают отличную проходимость на пересеченной местности.

Трофейный образец использовался не по назначению, а для транспортировки личного состава: в машине умещается до 14 солдат. Для боя не годится – нет ни вооружения, ни бронирования. Вместе с тем Pinzgauer 712 снискал большое уважение среди украинских военных как отличное средство для поездок в лес за грибами и к речке на рыбалку.

Есть в экспозиции еще один санитарный автомобиль – «Богдан-2251». Его разработала украинская компания «Богдан Моторс», которая позднее обанкротилась. База – иностранная: используется шасси китайского пикапа Great Wall Wingle.

Долгий путь проделал броневик MAMBA MK2. Его собрали в Южноафриканской Республике для эстонской армии. Сразу после начала СВО официальный Таллин решил помочь Киеву отразить «российскую агрессию» путем передачи нескольких бронемашин. Согласно международным справочникам, сегодня у Эстонии сохраняется лишь три «Мамбы». Отправившиеся на Украину шесть броневиков тут же попали на фронт, и вскоре одна перешла в руки ополченцев Донбасса. Это случилось в районе населенного пункта Триполье.

Что представляет собой эта «Мамба»? Сделана на шасси Unimog колесной формулы 4х4, двигатель – Mercedes Benz 352N. Несет легкую броневую защиту от осколков и пуль калибра 7,62 мм, а также противоминную. Предназначена для сил обеспечения внутренней безопасности. И зачем ее послали на фронт, в самое пекло?

Между прочим, черная мамба – крупная и чрезвычайно ядовитая змея, вторая по величине после королевской кобры.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Свезенных в Кубинку трофеев так много, что часть пришлось разместить вне павильона. На открытой площадке можно поближе познакомиться с бронемашинами ВСУ. Названия отдельных экспонатов носят национальную окраску.

Например, бронемашина «Козак-2» производства НПО «Практика» на платформе Eurocargo 150 E28 автогиганта Iveco. У нее, как и у других образцов бронетехники украинского происхождения, есть сильные стороны. Например, надежные дизельные двигатели и автоматические коробки передач, купленные за рубежом. Продвинутая система управления огнем построена на американских и западноевропейских блоках. Навигация – спутниковая, выполняется комплексом украинского производства СН-3210.

Хорош «Козак», но уж слишком велик по габаритам, а посему представляет хорошую мишень для расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Наши бойцы нередко наблюдают такие машины в плачевном состоянии. Как правило, встреча с российским танком или БМП становится для «Козака» последней. А те экипажи, которым повезло уцелеть на поле боя, в бессильной злобе ведут огонь по оставляемым населенным пунктам.

Как сообщило Минобороны РФ, в начале июня при отступлении из Святогорска экипаж «Козака» из крупнокалиберного пулемета зажигательными боеприпасами обстрелял деревянные стены храма Свято-Успенской Святогорской лавры. Чем ВСУ помешал храм божий? Может быть, украинские сатанисты сводят счеты с православной церковью?

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ ИЗ БАСНИ

Следующий экспонат – бронетранспортер БТР-3Е. Разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова на основе советского БТР-80. С 2001 года выпускается Киевским бронетанковым заводом, в промышленной кооперации участвуют десятки предприятий государственного концерна «Укроборонпром». Базовая модификация БТР включает боевой модуль БМ-3 «Штурм», в состав вооружения которого входят: 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 или 2А72, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, сдвоенная пусковая установка противотанкового ракетного комплекса «Барьер».

Аналогичный состав вооружения применяется и на БТР-4, тоже харьковской разработки. Он предназначен для перевозки личного состава механизированных подразделений сухопутных войск и их огневой поддержки в бою. Машина выпускается в нескольких вариантах, в том числе с эпатажным названием «Буцефал».

Исторический Буцефал, напомним, был любимым конем Александра Македонского. Конь был чрезвычайно строптивый, царь в боях его не использовал, хотя чеканил в его честь монеты. В итоге конь Буцефал, по преданию, утонул в озере.

Отличительными особенностями усовершенствованного БТР-4Е считаются 450-сильный дизельный двигатель DEUTZ (производства Германии) и автоматическая коробка передач фирмы Allison (США). Кроме того, дополнительно установлены решетчатые экраны, предохраняющие от поражения кумулятивными боеприпасами. Масса машины в стандартном исполнении весит около 20 т.

Разработка БТР-4 началась в 2002 году, производство – спустя шесть лет. Поставленные на экспорт машины вскоре оказались в центре международного скандала. Приобретя пять БТР-4М для морской пехоты, Индонезия прекратила дальнейшие закупки, поскольку запас плавучести украинских броневиков оказался недостаточным. На полном ходу носовая часть БТР-4М показала себя склонной к затоплению. Не помогли даже дополнительные поплавки, закрепленные на бронекорпусе.

Контракт на большую партию – 420 единиц БТР-4 нескольких модификаций – был заключен осенью 2009 года с Ираком. Финансирование в размере 457,5 млн долл. обеспечивала американская сторона. Поставки начались в 2011 году, но пару лет спустя иностранный заказчик предъявил Украине серьезные претензии к качеству изготовления.

Скоростной катер BG24 и боевой модуль потопленного катера «Лубна» доставлены на выставку трофеев в Кубинке из Мариуполя. Фото Владимира Карнозова

В начале 2013 года иракский парламент обсудил доклад о фактах коррупции, выявленных при поставках БТР-4. Представитель парламентской комиссии по безопасности и обороне Шиван Мухаммед Таха обвинил украинскую сторону в срывах договорных сроков и низком качестве продукции: с момента ратификации контракта поставлено «лишь около 100 машин», а сами БТР «очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации».

Из доставленных в Ирак 88 единиц техники местные военные смогли завести только 56, а с места тронулись лишь 34. В начале 2014 года заказчик вернул производителю 42 БТР-4, мотивируя свое решение трещинами, обнаруженными в бронекорпусах. Кроме того, различные дефекты выявились в силовой установке, работе прицелов, панорамных устройств, блоков системы управления огнем. Неисправными признали установленные на бронетранспортеры шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов.

Эти и другие факты позднее нашли подтверждение, о чем говорится в письме от 28 июля 2014 года, направленном государственной компанией «Укрспецэкспорт» в адрес производителя – АО «Укроборонпром».

В этой истории все как-то нарочито красноречиво: и непомерный пиар вокруг украинских «Буцефалов», и низкая их плавучесть, и жалкий финал. В общем, почти басенная мораль.

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА

Впрочем, бронетранспортеры украинской разработки и производства в парке ВСУ малочисленны. Основную массу бронетехники по-прежнему составляют советские образцы, включая модернизированные.

Среди них – танк Т-72АГ, представляющий собою нижнетагильский Т-72 «Урал», доработанный на Киевском бронетанковом заводе по документации Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Поставки этой машины ВСУ начались в феврале 2021 года. На площадке парка «Патриот» представлен новенький образец – заводи и хоть сейчас в бой!

Машина отличается усиленной броневой защитой, современным прицельным комплексом и средствами наблюдения, гусеницами нового образца. Боевая масса возросла до 49 т. Чтобы сохранить подвижность, оригинальный двигатель заменен на харьковский дизель В-84–1 мощностью 1000 л.с. Радиостанция – турецкая, фирмы Aselsan. Навигационная система СН-3003 «Базальт» с функцией ориентации в пространстве по спутниковым сигналам – от украинского предприятия «Оризон-Навигация» (город Смела).

На открытой площадке демонстрируется и основной боевой танк ВСУ – Т-64БВ харьковской сборки. Выставленный образец захвачен при освобождении Северодонецка. Позади – БМП-1, собрана по советской лицензии в Чехии. Перед поставкой ВСУ прошла доработку с установкой средств связи и навигации американской фирмы HARRIS. Эта машина, как и соседние Т-72АГ и Т-62БВ, была брошена экипажем в исправном состоянии.

ЗМЕЙ-ПОГОРЕЛЕЦ

На выставке представлена пара английских бронеавтомобилей AT105 Saxon колесной формулы 4х4. Первый обнаружен в городе Счастье (ЛНР), второй – в Северодонецке (ДНР). Показ сразу двух однотипных машин объясняется разным их исполнением. Одна – медико-эвакуационная, а вторая предназначена для отрядов полиции, специализирующихся на разгоне демонстраций. Для удобства работы блюстителей порядка к бортам броневика прикреплены массивные поворотные бронеэкраны с пуленепробиваемыми стеклами. Они дают полицейским возможность занять оборону непосредственно у машины в случае, если демонстранты начнут проявлять агрессию.

Оба экземпляра попали к ополченцам Донбасса поврежденными, были ими восстановлены и переданы российской стороне для демонстрации в Кубинке. Перегон выполнялся по дорогам общего пользования российскими специалистами. Данное обстоятельство позволило оценить качество работы британских мастеров.

Полная масса броневика 11 600 кг, грузоподъемность 1700 кг, экипаж – 10 человек. Вооружение – пулемет калибра 7,62 мм и 40-мм дымовые гранаты. Отметим, что конструкторы AT105 применили ряд весьма спорных решений. Так, механик-водитель попадает на свое рабочее место из транспортно-десантного отделения, предварительно опустив спинку водительского кресла. Машина высокая, при движении по пересеченной местности грозит завалиться на бок. По шоссе движется устойчиво, но скорость мала из-за недостаточной мощности (196 л.с.) дизельного мотора Cummins и неудачно подобранной высшей передачи четырехступенчатой автоматической коробки Allison AT54P. Вместе с тем AT105 вполне справляется со своим основным предназначением – перевозкой личного состава с обеспечением противопульной и противоминной защиты по классу 3.

Среди выставленной на открытой площадке иностранной техники – сожженный возле села Триполье австралийский бронеавтомобиль Bushmaster колесной формулы 4х4. Полная масса – 15 т, грузоподъемность – 4 т, экипаж – 10 человек. Двигатель дизельный, мощностью 400 л.с., сопряжен с автоматической коробкой передач. На Украину поставлено около 20 единиц из наличия Сухопутных войск Австралии.

Bushmaster – многоцелевая боевая бронированная машина, разработанная в 1991 году фирмой ADI (ныне – местное подразделение транснациональной компании Thales). Стоит на вооружении Австралии, Нидерландов, Ямайки, Фиджи, Японии и Индонезии. Конструктивно Bushmaster выполнен с соблюдением мер противоминной защиты. В частности, у него V-образное днище для снижения взрывного эффекта при детонации «адской машинки».

Немалое число таких машин изготовлено для перевозки войск и техники на большие расстояния без предполагаемого использования в бою. У представленного на выставке экземпляра, собранного 30 лет назад, имелся крупнокалиберный пулемет.

Прицельная система – современная, с хорошей электрооптикой, установлена при модернизации. Противопульное бронирование корпуса усилено наклейкой многочисленных круглых керамических элементов диаметра 5–6 мм.

Однако защита оказалась слаба, чтобы держать удар российской противотанковой ракеты. В результате нанесенного огневого поражения «Бушмейстер» сильно обгорел, остекление корпуса выбито, хотя электрооптическая прицельная система сохранилась. Ну, почти.

Между прочим, бушмейстер – тоже название ядовитой змеи, только не африканской, а бразильской. По легенде, эта змея умеет гасить пламя. Как видим, австралийский «Бушмейстер» такими талантами не отличается.

МОСКИТНЫЕ ШАКАЛЯТА

На открытой площадке расположились и доставленные из Мариуполя образцы техники Военно-морских сил Украины.

Патрульный катер проекта 09104 «Калкан-П» с бортовым номером BG-309 построен николаевским заводом «Лиман» в 2000 году. Предназначен для охраны государственной границы на реках, озерах и в прибрежных районах Черного и Азовского морей. Но этот катер применялся украинской стороной не по назначению – для совершения провокаций в Керченском проливе и в территориальных водах России.

Корпус «Калкана-П» изготовлен из алюминиевого сплава, а рубка из стеклопластика. Двигатель – дизельный Caterpillar мощностью 600 л.с., в качестве движителя применена водометная установка британской фирмы Rolls-Royce, что придает катеру высокую маневренность. Благодаря малой осадке «Калкан-П» может подходить вплотную к берегу и использоваться на мелководье. Катера типа «Калкан» строились на двух площадках: в Николаеве и Феодосии. Те, что остались в Крыму, сегодня используются в мирных целях.

Катера проекта UMS-1000 с бортовыми номерами BG-23 и BG-24 произведены киевской компанией UMS-BOAT в 2014–2016 годах. Предназначены для несения патрульной службы при охране границы в прибрежных водах. Их проектировали как катера-перехватчики со скоростью хода до 45 узлов. Вооружение – 12,7-мм пулемет «Утес-М» (как у BG-309). Поступили в распоряжение Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Ранее (с 2011 года) однотипные катера строились для Одесского отряда.

Какую цель преследовало украинское военно-политическое руководство, закупая подобную технику? Неужели в Киеве серьезно рассчитывали с ее помощью вести противоборство с Черноморским флотом России? Ответ на эти вопросы можно найти в концепции войны на море, разработанной украинскими флотоводцами. Там ставка делается на так называемый «москитный флот». Быстроходные катера должны были, как осы, «жалить» якобы тяжелые и неповоротливые корабли ЧФ.

«Они называли это концепцией волчьей стаи, но на практике все оказалось блефом, – говорит представитель Минобороны РФ капитан 1 ранга Александр Васильев. – В современном флоте такая тактика несостоятельна, особенно с учетом вооружения, которое имеется на кораблях. Никто просто не подпустит таких волков или шакалов ближе дистанции выстрела».

Командование ВСУ планировало сформировать быстроходный флот путем строительства бронекатеров в количестве 38–40 единиц. Среди выбранных промышленных площадок оказался и киевский завод «Ленинская кузница» – одно из старейших машиностроительных предприятий Украины.

Завод ведет историю с 1924 года. На рубеже веков он практически простаивал, пока в 2012 году не получил первый заказ украинского военного ведомства на выпуск оборонной продукции. Дело в том, что с некоторых пор предприятие принадлежит структурам Петра Порошенко – олигарха, с 2014 по 2019 год президента Украины. К августу 2015 года численность сотрудников завода выросла до 350 человек и стал возможным выпуск скоростных катеров по американской лицензии. Планы были большие, но на практике дело ограничилось восемью корпусами.

Шестой катер серии под названием «Лубна» был потоплен. Снятый с него боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой выставлен в Кубинке. Подобные «башни» ставили на бронетехнику Сухопутных войск ВСУ. Возможно, для бронемашин они и подойдут, но пушка калибра 30 мм при боестолкновении с корветом, фрегатом или большим противолодочным кораблем – это несерьезно. Поэтому концепция «москитного флота», принятая на Украине, была изначально ошибочной и тупиковой, считает Васильев.

Так чем же объяснить закупочную политику украинских флотоводцев? Незнанием военного дела и положения дел в промышленности? Пожалуй, отгадка другая: политический фарс и желание пустить пыль в глаза налогоплательщикам.

Не зря трезвомыслящие иностранные обозреватели называют Украину «черной дырой», где бесследно исчезают финансы, автомобили, вооружение, военная и специальная техника. Раньше или позже к такому пониманию придет и большинство налогоплательщиков стран коллективного Запада. А пока этого не произошло, американское и европейское оружие будет широким потоком идти на Украину.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель;Владимир Александрович Карнозов – заместитель ответственного редактора «НВО».