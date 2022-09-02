"Ростех": в Таиланде откроется центр по ремонту вертолетов российского производства

БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Центр по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства откроется в Таиланде до конца года, сообщил РИА Новости в четверг постоянный представитель государственной корпорации "Ростех" в Бангкоке, заместитель торгового представителя РФ Роман Пильщиков.

Корреспондент агентства встретился с представителем российской корпорации на стенде компании Datagate, таиландских партнеров "Ростеха", на международной выставке "Оборона и безопасность – 2022", которая в четверг завершается в Бангкоке.

"Центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства откроется в таиландской провинции Лопбури до конца текущего года. Центр открывает таиландская компания Datagate", - рассказал Пильщиков.

По его словам, договоренности о создании в Таиланде такого центра были достигнуты между входящим в "Ростех" холдингом "Вертолеты России" и компанией, давно работающей на рынке военной техники и вооружений, еще в 2018 году.

На выставочном стенде Datagate представлены модели вертолетов производства холдинга "Вертолеты России". На большом LCD-экране демонстрируется видеоролик, показывающий работу вертолета Ка-32 во время тушения пожара. Рядом – мини-экспозиция, посвященная центру по ремонту и техобслуживанию вертолетов: план объекта и фотографии стройки, на которых виден практически полностью построенный ремонтный цех.

"Центр откроется до конца года, он расположен в провинции Лопбури, недалеко от авиабазы воздушных сил сухопутных войск Таиланда, где базируются восемь из десяти вертолетов Ми-17В-5, поставленных из России для сухопутных войск. Еще две машины несут службу в приграничных районах, одна на севере, одна на юге Таиланда", - сказал РИА Новости начальник вертолетного отдела таиландской компании Datagate Сергей Неделько.

"Также недалеко находится база спасательной и противопожарной авиации Таиланда, на которой базируются четыре вертолета Ка-32А11ВС, у них это единственная модель вертолета, которую они используют", - рассказал он, добавив, что Департамент предотвращения и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций Таиланда планирует дальнейшие закупки, и его представители уже посетили стенд Datagate на выставке.

По словам представителя фирмы, в сервисном центре планируется обслуживание и ремонт как вертолетов Ми-17-V5, так и вертолетов Ка-32А11ВС.

"Планируется, что капитальный ремонт фюзеляжа и других агрегатов, таких как стабилизаторы, маслорадиаторы и топливные баки, будет производиться в Таиланде, а двигатели и трансмиссии на капитальный ремонт мы будем отправлять в Россию", - рассказал Неделько, добавив, что центр ремонта и технического обслуживания в Лопбури рассчитан на одновременный ремонт или обслуживание двух вертолетов.

Центр занимает площадь 4,5 тысячи квадратных метров, на которых расположены участок промывки и очистки фюзеляжа, съемных узлов, деталей и систем вертолетов, слесарно-механический участок, участок сварки и термообработки, участок комплектовки на сборку деталей, узлов и агрегатов планера, радиоэлектронного и авиационного оборудования и комплектовки агрегатов в ремонт, другие ремонтные участки, покрасочный участок, лаборатория, складские помещения, административные помещения и учебные классы, рассказал представитель фирмы. Помимо здания, в комплекс центра входит аэродромная инфраструктура, в том числе площадки для наземных и летных испытаний и стоянка для вертолетов, добавил он.

Разговор был прерван появлением представительной делегации таиландских военных: стенд с российскими вертолетами посетил постоянный секретарь (постоянный заместитель министра) министерства обороны Таиланда генерал Воракиат Раттананон с большой свитой из генералов и старших офицеров всех видов вооруженных сил страны.

Генерал осмотрел стенды, внимательно выслушал пояснения работников компании Datagate. Как сказал РИА Новости один из сопровождавших постоянного секретаря офицеров, генерал Раттананон выбрал всего несколько стендов огромной выставки для внимательного ознакомления, и среди них был и стенд с российскими вертолетами.

На стенде Datagate представлена и модель вертолета Ми-171А2, который в Таиланде пока не эксплуатируют. Вертолет показан в гражданском грузо-пассажирском варианте.

"Ростех" планирует продвигать на таиландский рынок эту машину в качестве вертолета для обслуживания офшорных платформ по добыче природного газа. Помимо этого, вертолет может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, или поставляться в VIP-исполнении", - пояснил РИА Новости представитель "Ростеха" Роман Пильщиков.