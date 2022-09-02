В США признали невозможность остановить российский «Посейдон»

США не смогут остановить ядерную торпеду «Посейдон». Невозможность противодействия российскому оружию признал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор обратил внимание на атомную подводную лодку Белгород», которая будет переносить ядерную торпеду «Посейдон».

«Теперь у русских есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок», — уверяет Иствуд.

Обозреватель отмечает, что «Посейдоны» представляют большую опасность для прибрежных городов государств-членов НАТО. Автор уверяет, что у западных стран нет средств для уничтожения таких торпед.

В июле американское издание The Drive заметило, что китайские специалисты разработали «бюджетный» вариант российской ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня».