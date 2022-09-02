Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России

Путин одержал невероятную победу, которая грозит разрушить свободный мир

Энергетическая война Кремля толкает Европу к экономическому кризису и социализму, уверяет автор The Telegraph. Читатели газеты с ним не согласны. Виноват не Путин, а "нелепые санкции Запада", считает один из них.

Алистер Хит (Allister Heath)

Над Британией нависла серьезная опасность — угодить в путинскую ловушку. Рано или поздно своей самоубийственной атакой на Запад Пути уничтожит себя и преступную клику, но его экономическая война уже наносит огромный, даже необратимый ущерб западному образу жизни — к величайшему удовольствию московских силовиков.

Нам грозит катастрофическая нищета, гражданское неповиновение, новое социалистическое правительство уже в следующем году, распад страны, национализация, жесткое ограничение цен и доходов, карательные налоги на богатство и, в конечном счете, полный экономический и финансовый крах — вплоть до финансовой помощи МВФ. В ЕС ситуация, пожалуй, еще хуже.

Это ни в коем случае не призыв к пацифизму и не попытка отвести взгляд, когда на Украине хозяйничает варварский режим. Великобритания оказывает Украине тщательно выверенную поддержку — и нравственная правота на ее стороне. Наоборот, это призыв к экономическому контрнаступлению со стороны будущего премьера Лиз Трасс: лобовой атаке против экономической и энергетической войны Путина.

Масштабное и незамедлительное вмешательство неизбежно, но мы не можем допустить, чтобы Британия опустилась до демагогии, тунеядства и плановой экономики в социалистическом ключе — всех этих шагов на пути к рабству, если по Хайеку, которые нам уготовали левые и зеленые элиты. Неверный отклик — решения ошибочные или недостаточные — просто сыграет на руку путинскому плану покалечить Запад как можно сильнее.

Нашему потребительскому обществу нужна дешевая и обильная энергия. Мы не можем строить себе иллюзий насчет масштабов развивающейся катастрофы. По данным сайта Carbon Brief, доля затрат на энергию и автомобильное топливо в общих расходах британских домохозяйств вырастет с 4,5% в начале 2021 года до 13,4% к апрелю следующего — это невиданный скачок за последние полвека, даже по сравнению с кризисом 1970-х. Затраты домохозяйств на энергию вырастут на 167 миллиардов фунтов стерлингов (или 7% ВВП). В результате общие расходы составят 231 миллиард фунтов стерлингов и превысят государственные расходы на здравоохранение — и это не считая удара по бизнесу. Только рост потребительских расходов превысит совокупный бюджет на оборону и образование.

Шок будет сопоставим с Великой депрессией. Повышение заработной платы защитит часть работников за счет инвесторов, однако уровень жизни в стране рухнет — по крайней мере, пока цены на энергоносители снова не упадут. Мы переплачиваем за импорт энергии десятки миллиардов — и эти деньги уходят за границу.

Государство сможет взять кредит, чтобы смягчить удар, и сократить потребление, чтобы поддержать текущий уровень жизни, но волшебным образом перечеркнуть обнищание нации не удастся. После нескольких лет валютного стимулирования существует реальная опасность, что чрезмерные заимствования лишь повлекут за собой еще бóльшую инфляцию, взлет процентных ставок, волну изъятий за неуплату и банковский кризис, поэтому надо быть предельно осторожным.

В 1970-х, когда нас в последний раз нас чуть не уничтожило энергетической войной, у Запада не было иного выбора, кроме как сдаться на милость враждебным странам ОПЕК. Но впасть в такую зависимость от российских энергоносителей и так бездарно угробить внутреннее производство энергии было для Европы непростительной ошибкой. А французы еще и никак не починят свои АЭС.

Путин ударил вовремя: зомбированная западная экономика в упадке. Из-за неподготовленности и ошибок пандемия закончилась катастрофой: государственный долг и инфляция выросли, а иждивенчество стало нормой. При этом хитрый российский тиран раскусил всю самоубийственность нашей энергетической политики. Идеология "чистого нуля", глубокое лицемерие насчет обезуглероживания без ядерной энергии, извечный подход в стиле "Где угодно, только не у меня", неумение мыслить масштабно и некомпетентность чиновников — этот гремучий коктейль сильно ослабил Запад.

Вообще, есть четыре варианта действий в чрезвычайной ситуации. Первый — адресная помощь: все граждане с доходом ниже означенного получат от государства наличные деньги, за счет кредита. Однако часть нуждающихся неизбежно окажутся за бортом — да и справится ли социальная система с такой нагрузкой? Второй — заморозить цены на энергоносители для всех и ввести государственные субсидии на газ. Однако кажущаяся "халява" лишь резко увеличит госдолг, как во Франции. Третий — резко сократить налоги, но левые этот шаг отвергают как "безадресный" и "реакционный". Четвертый — помочь бизнесу, будь то отдельным предприятиям или всем подряд.

Трасс должна при первой же возможности снизить налоги, выделить адресную помощь нуждающимся семьям и компаниям и, наоборот, избегать поддержки зажиточных граждан. Если ей придется ограничить цены ввиду полного краха системы, то ей нужна "стратегия выхода". Ей придется запустить величайшую и срочнейшую программу энергетической инфраструктуры в истории, одновременно отменив как можно больше "зеленых" правил. Кроме того, ей придется открыто работать с бизнесом, чтобы показать избирателям, что даже в военных условиях вкладываются огромные средства, а предпринимателям — что карательные налоги на сверхприбыли ослабнут.

У всех этих вариантов есть свои недостатки, даже помимо роста долга. Левые ополчились против всех четырех, чтобы навсегда изменить нашу политику. Многим активистам этот кризис даже выгоден. Они призывают увеличить налог на роскошь и подоходный налог. По их мнению, это "справедливо", ведь "богатые" якобы наживаются на льготах и ценовом потолке. И поэтому потребуют "социальных" расценок, чтобы богатых или крупных пользователей обложить непомерными надбавками.

Но единожды появившись, такие налоги уже не отменяются. Во Франции левые призывают запретить частные бассейны, частные самолеты и даже отдельное жилье: получите режим вечной "зеленой" экономии. Немцы снижают стоимость общественного транспорта — якобы во имя экономии энергии, но на самом деле для того, чтобы насолить автомобилистам. В Британии существует огромная поддержка национализации, хотя от этого энергия не станет ни дешевле, ни доступнее. Ценовые потолки, вошедшие в обиход благодаря Терезе Мэй, уже стали нормой: зарплаты и цены все чаще устанавливают чиновники. Кто следующий? Супермаркеты?

Один из парадоксов неосоветского реваншизма Путина заключается в том, что он лишь укрепляет роль Америки как лидера Запада. США оправились от коронавируса. Их процентные ставки растут, поддерживая доллар. Их система здравоохранения не рухнула — в отличие от британской. Но истинным их триумфом стала энергетическая политика — "Это гидроразрыв, детка!", как призывали республиканцы в начале 2000-х. Тайлер Коуэн (Tyler Cowen), эрудит из Университета Джорджа Мейсона, написал в статье Bloomberg, что "2022-й войдет в историю как год, когда уровень жизни в США мощно оторвался от европейского".

Почему же, ах, почему Британия и Европа стали заложниками Путина?

Комментарии читателей:

Ken Rysn

Великобритания не заложник Путина. Лишь малая толика нашей энергии поступает из России. Мы — жертвы некомпетентного правительства. И в результате оказались связаны дорогущими энергетическими сделками. Нас погубит не "социалистическое рабство", а рыночники с их бездумной приватизацией всего и вся.

Robert James

Нами управляют идиоты, у которых нет ни среднесрочных, ни тем более долгосрочных планов, — вот мы и расплачиваемся.

Damon Hall

СМИ хотят поскорее превратить нашу страну в банановую республику, которой заправляют люди в резиновых лодках и в странной одежде. И пока что им удаётся.

Steve Adams

"Почему, ах, почему...?". Потому что Запад падок на любую дешевку.

Точно так же мы стали заложниками Си, потому что наш крупный бизнес обожает дешевое барахло из Китая. Точно так же наши предприятия требуют всё больше дешевой рабочей силы из Восточной Европы и других стран.

Дефицит из-за карантинов в Китае и энергетической политики России — тревожный звонок для Запада. Хватит ли у Запада решимости с этим справиться?

Robert Groves

США уже настолько нажились на конфликте, что поневоле задумаешься, не они ли все это затеяли?

Цены на энергоносители — есть. Продажи оружия — есть. Расширение НАТО — есть. Цены на пшеницу — есть. Ну и еще по мешку долларов тут и там.

ВПК США всячески разжигает конфликты — и потом пожинает дивиденды. Кто зазывал Украину в НАТО?

Max Cop

"Россия, — предсказывал один британский государственный деятель, — непременно возродится как великая и единая империя — и, быть может, очень скоро — восстановит целостность своих владений и вернет все, что у нее отобрали. И пока этот процесс идет, Европа будет пребывать в состоянии постоянного брожения".

Это предупреждение оставил еще Уинстон Черчилль — и причем, отнюдь не после распада СССР в 1991 году, а в феврале 1919 года, после революции в России и окончания Первой мировой.

John J

Мы не можем вечно избегать Путина. Рано или поздно нам придется на это решиться. А пока затраты только растут — и "военный бюджет".

O TT

Ирония заключается в том, что Путин набрался смелости как раз после позорного вывода американских войск из Афганистана.

Nigel Eyre

А я думал, это Борис объявил Путину "экономическую войну"...

Stuart Everyman

Только это не Путин покалечил Запад, а Запад сам себя — своими нелепыми санкциями. Китай и Индия замечательно покупают российскую нефть, поэтому санкции обречены на провал. Отмените их побыстрее, начните деэскалацию и переговоры о мире.