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РИА Новости

СМИ: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику

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Экипаж танка Type 96 армии КНР
Экипаж танка Type 96 армии КНР.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Global Times: Китай направил на учения "Восток-2022" самую мощную боевую технику

ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Китай направил на учения "Восток-2022" свою самую мощную боевую технику, что демонстрирует глубину российско-китайского военного сотрудничества и может послужить сдерживающим фактором для злонамеренных действий некоторых внешних сил, пишет китайская правительственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков, пожелавших остаться анонимными.

В среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на оперативную группу управления Китая сообщило, что в учениях "Восток-2022" примут участие более 2 тысяч китайских военнослужащих, более 300 единиц автомобильной военной техники, 21 военный самолет и вертолет. Ранее китайские СМИ сообщали, что в этом году Китай впервые представляет сразу три рода войск на учениях "Восток-2022" - сухопутные, морские и воздушные.

Издание отмечает, что, в частности, Китай отправил на учения танки Тип 99, БМП Тип-04, ударные вертолеты Z-19, эсминец типа 055 "Наньчан", а также истребители J-10.

Ранее министерство обороны Японии сообщало, что эсминец "Наньчан", ракетный фрегат "Яньчэн" и корабль комплексного снабжения "Дунпинху" ВМС Китая проследовали из Восточно-Китайского моря и через Цусимский пролив вышли в Японское море. "То, что "Наньчан" принимает участие в "Восток-2022", известно точно, остальные два корабля, вполне вероятно, тоже будут участвовать", - пишет издание со ссылкой на аналитиков.

"Все упомянутая техника, самолеты и корабли являются основным вооружением Китая. Особенно эсминец типа 055 водоизмещением 10 тысяч тонн, который считается одним из самых мощных военных кораблей в мире", - цитирует газета анонимного военного эксперта.

Эксперт отметил, что участие такой мощной техники в учениях демонстрирует широту и глубину российско-китайского сотрудничества в военной сфере.

"Хотя учения не нацелены против третьей стороны и не связаны с текущей ситуацией, они служат сдерживающим фактором для таких неопределенностей, как злонамеренные действия извне, гегемония и политика силы", - сказали изданию аналитики, отметив, что военное сотрудничество Китая и России будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

По информации министерства обороны КНР, в 2018 году в учениях "Восток" приняли участие около 3,2 тысячи китайских солдат, а также более тысячи единиц китайской военной техники и около 30 военных самолетов и вертолетов.

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